Canonical, éditeur des distributions Linux Ubuntu, annonce que les versions Pro 18.04 LTS et Pro 20.08 LTS supportent désormais, et après un gros travail avec Microsoft, les serveurs SQL 2017 et SQL 2019. Les clients de Microsoft Azure peuvent ainsi lancer des instances entièrement prises en charge de leur serveur de bases de données préférés.

SQL Server on Ubuntu Pro utilise le système de fichiers XFS avec Direct I/O et Forced Unit Access (FUA) pour une synchronisation fiable avec les supports de stockage SSD NVMe sous-jacents.

En outre, SQL Server on Ubuntu tire parti de la mémoire persistante (PMEM) lorsqu’elle est disponible.

SQL Server sur Ubuntu Pro 20.04 LTS prend en charge les scénarios de haute disponibilité via Corosync et Pacemaker, avec un agent de clôture spécialisé pour Azure.

Grâce à l’automatisation intégrée du durcissement permettant d’appliquer et d’auditer les repères CIS, les clients peuvent facilement activer les standards de l’industrie pour les profils informatiques renforcés en matière de sécurité.

Avec Kernel Livepatch, les systèmes Ubuntu Pro reçoivent immédiatement les mises à jour régulières du noyau, sans nécessiter de redémarrage du système. De plus, Ubuntu Pro ajoute une couverture de sécurité étendue à 10 ans pour une gamme d’applications open source.

Alex Gallagher, VP chez Canonical, se félicite : « Cette solution est une extension logique de notre collaboration continue avec Microsoft ».