Quand chaque requête d’IA consomme dix fois plus qu’une simple recherche web, la question n’est plus « si », mais « comment » rendre nos infrastructures plus sobres. L’IA frugale bouscule les habitudes et ouvre la voie à une tech plus verte et plus agile.

Face à l’essor fulgurant des usages de l’intelligence artificielle (IA), il devient incontournable de réfléchir aux implications écologiques de cette technologie, notamment en ce qui concerne la consommation énergétique des data centers, qui pourrait atteindre des niveaux alarmants d’ici 2030. En effet, cette consommation pourrait doubler pour représenter jusqu’à 945 TWh, soit l’équivalent de plus du double de la consommation électrique annuelle de la France, ce qui illustre clairement l’ampleur du problème. Cette évolution, qui pourrait engloutir près de 3% de l’électricité mondiale, est d’autant plus préoccupante que les grands modèles d’IA générative peuvent nécessiter des capacités de calcul titanesques, amplifiant ainsi l’exigence en énergie.

Par ailleurs, il est essentiel de souligner que chaque requête effectuée par ces outils consomme jusqu’à 10 fois plus d’électricité qu’une recherche classique sur nos moteurs de recherches préférés, une différence qui nous interpelle sur la durabilité à long terme de ces innovations. En outre, les data centers ne se contentent pas d’être énergivores ; ils requièrent également des quantités importantes d’eau pour leur refroidissement, ce qui ajoute un défi environnemental majeur à l’équation. Dans ce contexte, l’IA frugale apparaît non seulement comme une piste prometteuse, mais comme une véritable nécessité pour concilier avancées technologiques et respect des limites écologiques de notre planète. Il est donc impératif d’agir dès maintenant et de repenser nos infrastructures pour bâtir un avenir plus durable.

Les Contraintes et Défis de l’Adoption de l’IA Frugale

Bien que l’intégration de pratiques durables dans des modèles d’affaires notoirement énergivores puisse paraître, à première vue, comme un défi insurmontable pour de nombreuses entreprises, il est essentiel de ne pas se laisser décourager par ces obstacles apparents. Certes, les contraintes budgétaires serrées et les exigences de performance élevées semblent incompatibles avec une démarche écologique ambitieuse, et il est vrai que, sur un marché où l’innovation rapide est la norme, la durabilité peut être perçue comme un frein à la compétitivité immédiate. Cependant, cette perception mérite d’être nuancée.

Par ailleurs, la gestion des « données sombres », ces informations inutilisées qui représentent une proportion écrasante des données créées, illustre bien le dilemme auquel doivent faire face les responsables IT. Pour certains, le réflexe naturel est d’étendre indéfiniment les capacités de stockage, sans forcément prendre le temps de réfléchir à la pertinence d’une telle accumulation. D’autres, malgré une prise de conscience des enjeux écologiques, avouent souvent leur désarroi quant à la manière d’aborder concrètement la réduction de l’empreinte carbone générée par leurs infrastructures numériques. Mais c’est précisément dans ces moments d’incertitude que réside une opportunité unique : celle de repenser nos pratiques, de transformer ces défis en leviers et, surtout, de faire le choix d’un avenir où l’innovation se conjugue harmonieusement avec la durabilité.

Vers une IA Frugale et Durable

Pour surmonter ces défis, les entreprises doivent adopter une approche proactive et holistique de leurs infrastructures, en s’appuyant sur les technologies avancées de constructeurs tels que Lenovo, NetApp, Intel ou encore Nvidia, ainsi que sur les ressources cloud des grands noms comme Google Cloud, AWS et Microsoft Azure, ou encore 3DS Outscale en France, sur lequel s’appuie Mistral AI. Des entreprises et institutions comme l’Ifremer en France, par exemple, montrent déjà la voie en utilisant l’IA pour des projets ayant un impact positif sur la société et l’environnement, tout en bénéficiant directement au tissu économique local. En combinant des pratiques de gestion de données plus intelligentes avec des infrastructures alimentées par des énergies renouvelables, il est donc possible de concilier performance et durabilité. L’IA frugale doit être vue non seulement comme une nécessité écologique, mais avant tout comme une opportunité de compétitivité économique à long terme.

A ce titre, l’adoption de l’IA frugale sera essentielle pour répondre aux défis environnementaux tout en tirant parti des avancées technologiques. Les entreprises doivent intégrer des pratiques durables et responsables, en s’appuyant sur les technologies avancées et les ressources cloud disponibles, pour construire un avenir où l’innovation et la durabilité vont de pair.

Par Guillaume de Landtsheer, Directeur Général de NetApp France

