L’ESN bretonne Provectio amorce un virage environnemental et RSE avec une politique de revalorisation IT. Un exemple pour les DSI confrontés à l’urgence de limiter l’empreinte numérique.

Acteur breton de services numériques, Provectio opère un repositionnement qui pourrait faire école : intégrer le réemploi et la gestion de fin de vie des équipements informatiques à son cœur de stratégie. L’enjeu n’est pas anodin. À l’heure où le numérique représente 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre – et où les DSI cherchent à verdir leurs pratiques sans renoncer à la performance – ce type d’initiative devient de plus en plus scruté.

En 2023, l’entreprise a structuré une démarche concrète autour de la revalorisation IT. Plus de 300 équipements (essentiellement des serveurs, PC et périphériques) ont déjà été récupérés, reconditionnés et réinjectés dans des circuits de seconde main. Une réponse pragmatique à une problématique encore trop souvent traitée à la marge.

Trois étapes structurent ce processus : identification des matériels reconditionnables, remise en état, puis redistribution. Cette dernière peut se faire par la réintégration dans les systèmes clients, la revente ciblée ou le don à des associations. Objectif affiché : allonger la durée de vie utile des matériels, tout en donnant aux clients un levier pour réduire leur impact environnemental sans surcoût.

Ce mouvement s’inscrit dans une tendance plus large : la pression réglementaire croissante sur les bilans carbone des entreprises, et l’évolution des critères d’achat IT. Pour les DSI et les RSSI, il ne s’agit plus seulement de sécuriser et de moderniser l’infrastructure : il faut désormais le faire de façon soutenable.

Provectio ne communique pas sur les gains financiers générés par cette démarche, mais l’initiative trace une ligne limpide : dans un secteur encore dominé par l’obsolescence rapide, le réemploi devient un acte stratégique. Reste à voir si cette approche sera suivie d’effets chez les clients… ou copiée par les concurrents.

Pour Bastien El Boughanmi, Responsable RSE, « chez Provectio, nous nous engageons activement dans une politique de seconde vie pour le matériel IT provenant de nos clients. Dès que possible, nous donnons une nouvelle utilité aux équipements en bon état, contribuant ainsi à réduire le gaspillage technologique et à lutter contre l’obsolescence prématurée. Adopter une démarche de réemploi, c’est réduire l’empreinte carbone, préserver les ressources naturelles et éviter la pollution liée au recyclage du matériel. C’est aussi une opportunité de favoriser l’accès aux équipements numériques pour des associations, des écoles ou des particuliers ayant des budgets limités. »