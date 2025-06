Camunda et rebuy s’allient pour automatiser le reconditionnement des appareils. En coulisses, la visibilité progresse, mais la scalabilité et la gouvernance devront être clarifiées pour réellement séduire les DSI.

Basée à Berlin, Camunda développe depuis 2013 une plateforme d’orchestration de processus plébiscitée par les équipes d’architecture et les DSI pour sa compatibilité BPMN et son approche « développeur-first ». La société revendique plus de 400 clients et étoffe récemment son offre avec une « Agentic Orchestration » capable de piloter agents IA et humains.

Fondée en 2009, rebuy est l’un des principaux sites européens de reCommerce : l’entreprise rachète, répare et revend smartphones, tablettes et consoles, avec quelque 630 employés sur son site de Berlin-Rudow.

Le partenariat officialisé cette semaine entend fiabiliser le cycle de réparation, un maillon critique pour Rebuy, où s’entrecroisent demandes sous garantie, délais d’approvisionnement en pièces détachées et coordination de sous-traitants logistiques. Selon les deux sociétés, Camunda fournit désormais un « jumeau » temps réel des flux métier : états de commande, priorités de tickets, points de blocage.

L’enjeu est double :

Réduire les temps morts : Camunda promet une détection automatique des goulets d’étranglement, mais n’avance encore aucun indicateur de gain (MTTR, lead-time). Pérenniser la traçabilité : Rebuy mise sur la modélisation BPMN pour documenter les changements et apporter des preuves aux assureurs et aux autorités de contrôle.

Au-delà de ce partenariat, l’initiative illustre la tendance des plateformes d’orchestration à sortir des back-offices pour gérer des processus physiques. Reste à voir si la granularité des événements – pièce manquante, retour client, panne diagnostiquée – sera capturée sans alourdir la modélisation.

Pour Björn Häuser, responsable du développement des plateformes et des opérations, « Rebuy joue un rôle essentiel dans l’économie circulaire durable des appareils. Nous considérons Camunda comme l’un des maillons essentiels à l’amélioration de l’efficacité de nos activités. Grâce à lui, nous éliminons les étapes redondantes, nous renforçons l’automatisation et nous augmentons notre productivité ainsi que le nombre absolu de réparations effectuées par employé. En optimisant continuellement nos processus, nous améliorons l’expérience globale de nos clients. »

Frédéric Meier, vice-président senior des ventes de Camunda, ajoute : « Grâce à Camunda, Rebuy est en mesure de réduire les silos d’automatisation, permettant à l’ensemble de son processus métier de fonctionner de manière fluide pour les employés, les partenaires et les clients. Voir ce que Camunda est capable de faire pour le processus métier le plus critique de rebuy, en réutilisant de manière durable les ressources existantes et en prolongeant le cycle de vie des appareils électroniques, est juste formidable. »

