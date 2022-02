Oracle rejoint Canonical dans la liste des gros éditeurs Linux à intégrer WSL. Oracle Linux 8.5 est officiellement disponible dans le Windows Store!

On le sait, depuis quelques années déjà, Windows intègre une couche spéciale dénommée WSL (Windows Subsystem for Linux) permettant d’exécuter des commandes et des applications Linux directement sous Windows.

Plusieurs déclinaisons de Linux ont ainsi fait officiellement leur apparition sous Windows affichant un support complet de WSL. Ces distributions sont directement téléchargeables depuis le Windows Store et sont principalement destinées aux développeurs de programmes de backend et d’applications cloud qui ont souhaitent manipuler leurs outils de développement et des containers Linux directement depuis Windows plutôt que d’utiliser une pure machine Linux ou une VM.

Jusqu’ici, le Windows Store proposait Ubuntu, Debian, Kali, Alpine, SUSE et Open SUSE en téléchargement ainsi qu’un Linux « 100% créé pour WSL » dénommé Pengwin.

Désormais, WSL accueille une nouvelle distribution populaire et prestigieuse : Oracle Linux. Il s’agit bien là d’une version tout à fait officielle proposée par Oracle.

« Pour les développeurs d’applications qui souhaitent exécuter des logiciels Linux dans un environnement Windows, et utiliser des applications Windows et des outils Linux au sein d’un même environnement unifié, Oracle Linux est un choix idéal. Oracle Linux est facile à télécharger et entièrement gratuit à utiliser, distribuer et mettre à jour. Avec Oracle Linux, vous pouvez vous standardiser sur une infrastructure ouverte, neutre sur le plan matériel, avec des contrats non restrictifs et des options de support flexibles de classe entreprise. Oracle Linux offre la fiabilité, l’évolutivité, la sécurité et les performances nécessaires pour exécuter des charges de travail exigeantes en matière de SaaS, PaaS et d’entreprise traditionnelle » explique l’éditeur.

Oracle Linux 8.5 pour WSL est accessible depuis le Windows Store et en suivant ce lien :

https://www.microsoft.com/store/productId/9P06H18WXBVP