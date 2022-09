L’année dernière, le noyau Linux a fêté son 30e anniversaire. Ces trois décennies ont été exceptionnelles pour Linux, qui est passé d’un projet de passionnés à une part dominante du marché des serveurs et des entreprises. Aujourd’hui, Linux est sur le point de servir de base à l’évolution du secteur vers l’informatique « cloud-native », tout en favorisant la migration de l’entreprise vers une architecture de l’Edge computing. Comment est-il devenu un élément d’infrastructure incontournable pour répondre aux besoins informatiques du monde entier ?

Certaines caractéristiques implicites dans le noyau Linux répondent à ces questions, car elles l’ont rendu parfaitement adapté au monde de l’entreprise, et elles sont aussi la raison pour laquelle l’avenir semble brillant pour les OS Linux dans le monde de l’entreprise.

Linux est adapté au marché

La popularité de Linux au sein de la communauté open source pourrait être attribuée à des effets de réseau : les gens sont incités à graviter vers un noyau dans l’écosystème open source pour une plus grande portée de la collaboration. En tant que l’un des premiers acteurs de l’open source, Linux était naturellement un centre d’intérêt majeur pour les développeurs. Dès le départ, Linux était un projet à code source ouvert, précédant même l’utilisation du terme « open source ». Il en résulte que le noyau Linux a attiré une population qui aiment « bricoler » son système d’exploitation et ses logiciels.

Les équipes informatiques des entreprises ont eu besoin de mettre en place des infrastructures complexes, évolutives et sur mesure pour répondre à leurs besoins ce qui excluait très souvent les logiciels propriétaires. En effet de nombreuses organisations avaient besoin d’accéder facilement au cœur de leur pile logicielle afin de s’assurer que leur infrastructure répondait aux besoins organisationnels. En conséquence, l’open source est devenue le meilleur concurrent disponible pour les équipes, et la popularité de Linux en tant que l’un des noyaux open source les plus importants et les plus complets en termes de fonctionnalités l’a fait sortir du lot. Au sein des entreprises, un grand nombre de collaborateurs ayant découvert Linux pendant leur temps libre, il est devenu un choix naturel à suggérer, puis à adopter comme élément de l’infrastructure de l’entreprise.

Linux fait abstraction des principes fondamentaux

Pourquoi Linux a-t-il été le noyau open source qui a fini par faire l’objet d’une contribution si importante et d’une adoption si massive ? Au tournant du millénaire, Linux se distinguait de ses pairs par sa longévité. Le projet avait attiré un noyau de contributeurs et construit une structure qui soutenait une plus grande contribution. La raison principale de cette longévité réside dans la manière dont le projet Linux a réussi à remplir la mission centrale du noyau, à savoir l’abstraction des détails du système d’exploitation. Cela a permis aux équipes de se concentrer sur les tâches et les flux de travail qui apportent une valeur ajoutée à leur organisation, plutôt que de devoir passer du temps à réinventer la roue pour leur propre déploiement.

En général, la modification des composants sous-jacents est un moyen sûr de briser l’intégralité d’un système d’exploitation. Le noyau Linux, en revanche, est organisé de manière très robuste et est, à bien des égards, assez modulaire. Ainsi, les développeurs estiment souvent qu’il est beaucoup moins risqué de modifier le comportement du noyau pour étendre ou ajouter des fonctionnalités. Cela leur permet d’aller vers un certain niveau de « chirurgie de précision » avec leur logiciel d’infrastructure. C’est un atout considérable pour les entreprises, qui ont besoin de solutions sur mesure et complexes.

Linux est en constante évolution

Linux est également reconnu par l’industrie, les grands fournisseurs de systèmes d’exploitation et les entreprises technologiques qui soutiennent les contributions en fournissant une infrastructure et des emplois aux contributeurs. En conséquence, Linux a réussi à répondre à l’une des grandes questions que toutes les entreprises se posent au sujet des logiciels – la question du support. Ce niveau de support signifie également que, outre les corrections de bugs et les correctifs de sécurité, Linux bénéficie d’un flux constant de nouvelles fonctionnalités et de mises à jour qui tirent parti des nouveaux développements et normes de l’industrie.

L’avenir de Linux s’annonce brillant. En plus d’une utilisation durable pour l’entreprise, en raison de ses racines open source, il reste aussi exceptionnellement bien adapté aux besoins spécifiques des entreprises, ayant atteint une masse critique de soutien. Pour cette raison, Linux est la base des efforts complexes de transformation numérique dans presque tous les secteurs.

Par Hans Roth, vice-président senior et directeur général, Red Hat

