On dit souvent que les débuts sont difficiles ; un constat que peuvent partager les personnes qui souhaitent mettre à profit leurs aptitudes pour aider la communauté open source, et particulièrement les développeurs. Au carrefour entre enjeux économiques, de souveraineté, de sécurité et d’éthique, le monde de l’open source est en plein développement. De récentes recherches ont souligné l’influence du secteur à travers des chiffres clés : il représente un impact économique de 65 à 95 milliards d’euros à l’échelle de l’Union européenne mais également un potentiel d’augmentation du PIB de 100 milliards d’euros à l’échelle mondiale. La production de code qui est à la fois réutilisable par les secteurs privé et public, équivaut à la production de 16 000 développeurs à temps plein. Enfin, l’augmentation de 10% des contributions du code open source contribuerait à créer plus de 600 start-ups technologiques par an.

Les trois principaux atouts de la culture open source font sa singularité. Tout d’abord, la communauté est un principe fondamental sur lequel elle s’appuie. Elle permet à ses développeurs de générer du code tout en restant accessible à des non-programmeurs. Ensuite, en restant ouvert à tous, le code open source peut être révisé de multiples fois, et sans limites, par des acteurs divers. A l’inverse du code propriétaire, cela permet de mettre en lumière et de corriger rapidement les bogues existants. Enfin, dans l’optique de répondre aux besoins de chacun, une modification et une adaptation des logiciels libres est également possible. Ainsi, le développement des logiciels a été profondément impacté par l’innovation qui fait suite à ces trois principes.

Toute personne souhaitant rejoindre la communauté open source se doit de connaître les six bonnes pratiques facilitant l’expérience d’immersion ; elles valent aussi bien pour les développeurs aguerris que pour les personnes sans aptitude particulière en termes de programmation

Choisir un projet adéquat

Le plus simple pour un développeur est de choisir un projet en adéquation avec sa manière quotidienne de travailler. Par exemple, l’idéal pour le framework est de se tourner vers celui qu’il a l’habitude d’utiliser. Raisonner ainsi permet de conserver sa motivation pour le véritable travail à venir sur le projet concerné puisque cela permet d’économiser des efforts et du temps durant la phase de familiarisation. Dans l’optique d’aider les personnes encore indécises à étudier en détail les différentes options, certaines plateformes comme Fedora, Opensource.com ou GitHub Explore sont parmi les projets les plus populaires du moment.

Vérification des éléments de base

Des règles régissent l’activité de codage de programme lisible, les mesures et les conditions d’utilisation d’un logiciel open source étant détaillées dans la licence correspondante. Chaque projet ayant une base juridique propre, il n’existe pas de licence unique. C’est pourquoi avant de débuter un projet, les développeurs doivent s’informer sur ce qui est possible et autorisé. Pour ce faire, ils peuvent soit contacter les personnes à l’origine du projet, soit consulter les documents disponibles.

La familiarisation à la plateforme et aux règles correspondantes au projet choisi est donc nécessaire pour les développeurs. A titre d’exemple, certains projets exigent que pour chaque modification proposée, des tests soient intégrés pour faire entrer uniquement des codes testés au sein du projet.

Dépasser la barrière du codage…

Il n’est pas obligatoire de savoir parfaitement coder pour participer à l’élaboration du code d’un projet open source. Tous les membres de la communauté ont un rôle à jouer. Les débutants peuvent par exemple participer à la rédaction ou à la correction de la documentation. Ils peuvent également aider à concevoir une interface utilisateur ou un site web dans le cadre de nouveaux projets.

… Ou se tourner vers l’apprentissage de la programmation

Comme l’ont démontré de nombreuses personnes qui ont développé leurs connaissances en programmation informatique et en développement de logiciels lors du confinement, les bases du codage sont accessibles à tous. Certains contributeurs individuels et certaines entreprises spécialisées ont rendu de nombreuses ressources disponibles. De ce fait, la meilleure manière de débuter le codage est de suivre des cours et tutoriels en ligne. En parallèle, les personnes débutantes peuvent faire partie de communautés open source comme le projet Fedora. Cette alternative est un bon moyen d’apprendre à partir des connaissances et des expériences des autres membres.

Vérification de la liste d’incidents à traiter, aussi appelée Jira

Les projets open source cherchent constamment des contributeurs pour travailler sur le journal ou la liste des problèmes à régler. Il peut donc être judicieux de parcourir ces listes puisque des labels comme “good first issue” sont présents sur la majorité des projets et indiquent s’ils s’adressent aux débutants.

Et surtout, rester motivé et persévérant

La programmation de logiciels libres permet aux développeurs de résoudre des problèmes qui les préoccupent. Par sa dimension communautaire, l’open source permet d’échanger avec des personnes partageant des idées communes permettant ainsi d’apprendre ensemble et de progresser. Il est probable, pour tout développeur souhaitant lancer son propre projet, de ressentir une certaine appréhension face à ce que diront les autres ou « si » ils répondront Cependant, bien que ces inquiétudes soient compréhensibles, elles ne doivent en aucun cas constituer un frein à l’entrée dans le monde de l’open source. De plus, le principe de mentor est désormais proposé aux nouveaux venus. La participation à un projet est donc un bon moyen de comprendre le fonctionnement de l’open source et d’aller vers des possibilités nouvelles avec cette communauté.

Une fois les appréhensions surmontées et l’ensemble de ces conseils appliqués au quotidien, l’intégration dans la communauté se fera avec facilité, notamment grâce à la bienveillance des membres. Il ne faut donc pas avoir peur de se lancer puisque le secret de la progression est la pratique !

Par Hervé Lemaitre, Platform BDM & Strategist EMEA Red Hat