OpenAI lance une version payante et plus rapide, ChatGPT Plus, mais prépare également pour Microsoft de nouvelles versions notamment basées sur le modèle GPT-4.

ChatGPT, cette IA conversationnelle qui a fait faire un saut quantique aux interactions homme-machine et tant fait parler d’elle ces dernières semaines, ne cesse de progresser et d’évoluer.

Cette semaine, OpenAI a lancé une mise à jour améliorant la pertinence des réponses dans certains contextes. Et l’éditeur ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Un ChatGPT Plus à 20$/mois

A défaut de rentabiliser ses investissements, OpenAI cherche désormais à monétiser un projet de recherche qui a largement dépassé ses espérances et se révèle désormais très coûteux avec plusieurs millions d’utilisateurs à servir quotidiennement. Couvrir les frais d’hébergement de son IA en lançant une version payante est devenu une priorité. Reste à trouver le bon compromis alors que ChatGPT se montre parfois imprécis et parfois totalement affabulateur dans ses réponses. Pour rappel, le vrai tour de force de ChatGPT réside dans sa compréhension des questions et la qualité de formulation des réponses et non dans la véracité des résultats.

Dénommée « ChatGPT Plus », cette nouvelle offre commercialisée à 20$ par mois assure un accès prioritaire à l’IA évitant les désormais messages traditionnels indiquant que le service est saturé. Ce nouveau service payant propose aussi des temps de réponse plus rapides et un accès en avant-première aux améliorations et nouvelles fonctionnalités. Cette nouvelle offre semble remplacer l’offre « ChatGPT Pro » à 42$ évoquée un temps mais jamais officialisée.

La démarche n’est toutefois pas uniquement financière. Elle s’inscrit aussi dans une volonté de permettre aux entreprises d’intégrer ChatGPT dans leurs processus. « Depuis le lancement de ChatGPT en décembre, nous avons vu des millions d’utilisateurs trouver de la valeur dans toute une série de cas d’utilisation professionnelle, y compris la rédaction et l’édition de contenus, le brainstorming d’idées, l’aide à la programmation et l’apprentissage de nouveaux sujets » explique OpenAI dans un billet de blog. Si ChatGPT Plus est un premier pas vers une monétisation de l’IA, l’éditeur ajoute « explorer d’autres options dont des plans à bas coûts, des plans professionnels et mêmes des data packs ». Le plan « ChatGPT Plus » est pour l’instant considéré comme « pilote » et l’éditeur attend les premiers retours pour affiner sa stratégie.

Une stratégie probablement également influencée par Microsoft qui a renouvelé son partenariat avec OpenAI à grand coup de milliards de dollars.

Un ChatGPT « next-gen » dans Bing

Car si l’on en croit Semafor, Microsoft pourrait implémenter au cœur de Bing une nouvelle version de ChatGPT basée sur le modèle linguistique GPT-4 (1200 milliards de paramètres) au lieu du modèle GPT-3.5 actuel (450 milliards de paramètres). Cette fonctionnalité viendrait ainsi enrichir le moteur de recherche de Microsoft dès la fin mars, selon Semafor.

La rumeur de l’intégration de ChatGPT dans Bing circule depuis plusieurs semaines et inquièterait d’ailleurs certains responsables chez Google (même si l’éditeur affirme que les IA conversationnelles ne sont pas pour l’instant un concurrent de leur moteur de recherche). Mais c’est la première fois que l’utilisation d’une version basée sur le nouveau modèle GPT-4 est évoquée. Peu de détails ont jusqu’ici filtré sur GPT-4 et nul ne sait réellement sur quel jeu de données et à quel moment ce nouveau modèle a été entraîné. La rumeur d’un GPT-4 pour Bing est donc à prendre avec des pincettes.

Un ChatGPT dans Teams Premium

Microsoft a récemment confirmé son intérêt pour les gigantesques modèles IA d’OpenAI et sur leur capacité à étendre les fonctionnalités de ses applications collaboratives.

Et le premier logiciel à bénéficier sera Teams ! Mais pas n’importe quelle version de Teams puisque cette fonctionnalité sera réservée à Teams Premium, l’abonnement payant récemment introduit.

Selon Reuters, ChatGPT pourra ainsi être utilisé pendant les meetings et conversations pour obtenir des réponses à des questionnements des participants mais également pour générer automatiquement des notes ou des recommandations de tâches à faire.

Une version mobile pour ChatGPT Alors que de fausses applications ChatGPT se multiplient sur les stores (la plupart étant des arnaques quand elles ne sont pas des malwares), Semafor révèle que OpenAI plancherait sur une app mobile permettant d’accéder à ses IA, notamment ChatGPT et Dall-E. L’éditeur n’a pas confirmé cette rumeur.

