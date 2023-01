Les disques en ligne ont complètement bouleversé la façon de gérer et partager les fichiers aussi bien dans les usages familiaux qu’en Entreprise. Pour évoquer les évolutions de ces solutions et leur futur potentiel, Sébastien Marotte, Vice-Président EMEA de Box est l’invité de Guy Hervier

Pionnier du stockage et du partage de fichiers dans le cloud, Box se présente désormais comme un leader dans la gestion du contenu, démontrant ainsi comment les façons de travailler ont évolué depuis l’arrivée du cloud et la pandémie mais aussi comment les cas d’usage du stockage ont eux aussi beaucoup évolué. Et l’entreprise s’intéresse aujourd’hui au potentiel de l’IA pour aider à cette gestion du contenu, de la compréhension au classement automatique en passant par la recherche ou la sécurisation intelligente des documents sensibles.

Avec son invité de la semaine, Sébastien Marotte, Vice-Président EMEA de Box, Guy Hervier sur la diversité des offres du marché, ce qui les différencie mais aussi sur les évolutions de Box et les perspectives d’une entreprise qui a beaucoup contribué à populariser les disques en ligne, notamment dans les usages professionnels.

À lire également :