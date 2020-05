La crise pandémique a mis en lumière les hubs collaboratifs comme Slack ou Teams. Mais elle a également boosté l’adoption et l’utilisation des services de stockage en ligne et de partage de fichiers. Les nouveaux besoins portés par le télétravail des collaborateurs ont inspiré l’un des spécialistes en la matière : Box. L’éditeur annonce une nouvelle version majeure à l’expérience utilisateur considérablement repensée et enrichie de quelques innovations très bien vues.

Ainsi, la nouvelle expérience utilisateur renforce encore les aspects collaboratifs. Box annonce par exemple une intégration renforcée avec Zoom permettant par exemple de créer ou rejoindre un meeting Zoom à partir d’un contenu prévisualisé sous Box.

De même, l’éditeur annonce l’arrivée des annotations permettant d’ajouter des commentaires sur n’importe quel document prévisualisé depuis Box (en sachant que le service supporte plus de 100 formats de fichiers différents), y compris sur une vidéo, un PDF ou les slides d’une présentation. Tous les collaborateurs ayant accès à l’espace Box partagé verront alors s’afficher les commentaires en prévisualisant les fichiers.

Autre nouveauté, « File Request » est un nouveau moyen sûr et sécurisé de recevoir des fichiers (et les métadatas qui les accompagnent) depuis des collaborateurs extérieurs à l’entreprise (freelances, partenaires, etc.) même s’ils n’utilisent pas Box : les utilisateurs peuvent envoyer un lien pour demander des fichiers provenant de l’extérieur, l’envoyeur n’ayant alors plus qu’à réaliser un « drag and drop » pour transférer le fichier en toute confidentialité vers le Box du destinataire. L’opération peut par ailleurs déclencher des événements pour l’inscrire dans un Workflow de validation par exemple.

Mais la nouveauté la plus intéressante est l’introduction des Collections, une nouvelle façon de personnaliser et organiser ses contenus Box. Les collections permettent aux utilisateurs de créer des espaces projets et d’y associer des contenus stockés dans Box. L’approche rappelle un peu l’idée de dossiers virtuels avec cette volonté de permettre aux utilisateurs d’ajouter des fichiers, des dossiers et des documents favoris au sein d’une ou plusieurs collections thématiques.

Bref des nouveautés bienvenues alors que les pratiques de télétravail sont amenées à se poursuivre dans les semaines et les mois à venir. Box a d’ailleurs constaté une augmentation jusqu’à 80% de son service depuis début mars dans certains secteurs industriels.

Découvrez la nouvelle interface de Box en vidéo et en moins de deux minutes :