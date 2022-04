Avec son nouveau programme d’évaluation Cloud Now, Qumulo offre 1 Po de stockage cloud pour expérimenter, sans frais, sa solution de gestion des fichiers multicloud…

Le pionnier du NAS hybride nouvelle génération veut aider et convaincre les entreprises de toutes tailles des atouts et bénéfices d’un stockage et d’une gestion avancée des fichiers et données non structurées dans le cloud.

Et pour cela, l’éditeur a décidé de voir grand. Il annonce un tout nouveau programme dénommé « Cloud Now » pour permettre à des entreprises intéressées mais encore réticentes face aux solutions cloud de créer et tester un espace de fichiers multicloud de 1 Po (un pétatoctet !) sans frais !

« Les entreprises d’aujourd’hui ont besoin de gérer leurs données et de faire progresser leur activité. Nous pensons que chaque entreprise devrait bénéficier des avantages du cloud, c’est pourquoi nous proposons à nos clients de créer gratuitement des environnements de test et de PoC dans le cloud de leur choix », explique Bill Richter, CEO de Qumulo. « Le programme Cloud Now élimine les préoccupations de coût et de verrouillage de l’infrastructure – ce que les fournisseurs traditionnels ne peuvent tout simplement pas faire. »

Les entreprises vont ainsi pouvoir découvrir la puissance de la solution Qumulo qui offre une gestion unifiée et haute-performance d’un stockage de fichiers à grande échelle répartis entre de multiples clouds, en l’occurrence AWS, Azure et Google Cloud.

Pensée pour un monde du stockage « software defined », Qumulo est notamment utilisé par les grands studios de cinéma et par des grands centres de recherche pour gérer l’intégralité du cycle de vie des données non structurées, de l’ingestion à la transformation en passant par la publication et l’archivage avec des sécurités évoluées et un chiffrement automatique.

Selon Qumulo, le programme Cloud Now offre :

– Gratuitement la licence Qumulo Cloud Q et l’infrastructure de stockage sous-jacente (jusqu’à 1Po) sur les cloud pris en charge, notamment Amazon AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform.

– Fournit une assistance au déploiement de la charge de travail du client pour une expérience de déploiement en gants blancs.

– La possibilité de tester et de recevoir une valeur immédiate des stratégies cloud grâce au support Qumulo disponible pendant toute la durée du programme.

Ce programme d’évaluation est évidemment limité dans le temps. Les entreprises peuvent en bénéficier jusqu’à 90 jours avant de choisir ou non d’opter pour la solution Cloud Q.

Voilà au final une opération marketing audacieuse pour faire connaître une plateforme encore méconnue des DSI français. Les entreprises intéressées ne doivent cependant pas tarder à se lancer : le programme Cloud Now sera proposé jusqu’au 30 septembre 2022…

