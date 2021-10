Qumulo, spécialiste de la gestion des données en environnement clouds hybrides, annonce la disponibilité d’une nouvelle plateforme d’archivage actif à grande échelles dénommée K-432T.

Avec cet équipement, les entreprises peuvent gérer des quantités massives de données d’archives sur le long terme avec des performances constantes et une utilisation régulière. Ce qui élimine le besoin de stockage froid hors ligne tel que les bandes, l’archivage cloud et les systèmes de stockage traditionnels moins performants.

Construit avec 24 disques durs de 18 To par nœud, les plus grands disponibles sur le marché, le K-432T est la plateforme d’archivage de plus haute densité et de plus haute capacité certifiée Qumulo à ce jour. Elle permet de déployer des clusters de plus de 34PB (34 péta-octets).

Jason Sturgeon, Chef Produit de Qumulo, se félicite : « Nous sommes ravis d’offrir aux clients le K-432T certifié Qumulo. Non seulement il permettra aux administrateurs de gérer davantage de données au sein d’un seul cluster, mais il contribuera également à réduire les frais généraux d’exploitation et à améliorer les expériences d’accès des utilisateurs de données ».