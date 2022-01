Qumulo, spécialiste de la gestion des données sur le cloud hybride, annonce la disponibilité d’un déploiement AWS Quick Start pour son offre Qumulo Cloud Q. Qumulo est un acteur qui a révolutionné la notion de stockage NAS avec son système de fichiers QSFS conçu pour simplifier la gestion des fichiers à l’ère des stockage en Péta-octets. Son offre Cloud Q étend son système de fichiers au cloud avec une approche hybride. La solution est notamment très utilisée pour mettre en place des lacs de données en mode fichiers, particulièrement dans l’univers des médias vidéos et de l’imagerie médicale.

Qumulo Cloud Q est disponible sur AWS depuis le départ et sur Azure depuis juillet. Aujourd’hui, l’éditeur veut encore simplifier l’évaluation et l’adoption de sa solution dans AWS grâce à la mise à disposition d’un AWS Quick Start dédié à Qumulo Cloud Q.

Rappelons que les AWS Quick Start sont des déploiements de référence automatisés pour implémenter certains workloads clés et certifiés sur le cloud AWS. Chaque AWS Quick Start lance, configure et exécute les services AWS de calcul, de réseau, de stockage et autres, requis pour déployer une charge de travail spécifique sur AWS, en utilisant les bonnes pratiques AWS de sécurité et de disponibilité. Autrement dit, les « Quick Start » sont des accélérateurs qui permettent de gagner un temps précieux dans l’installation et la configuration d’une solution sur AWS en éliminant toutes les étapes manuelles et en offrant la certitude d’être conforme aux meilleures pratiques.

Désormais, les entreprises peuvent être opérationnelles en quelques clics sur la solution Qumulo Cloud Q hébergées dans AWS et ainsi disposer des systèmes de fichiers AWS de 1 To à 6 Po en seulement quelques minutes.

« Les clients veulent construire rapidement sur le cloud et s’attendent à passer de l’essai au déploiement en quelques minutes. AWS Quick Start pour Qumulo Cloud Q les aide à se concentrer sur l’innovation, et non sur l’infrastructure, en construisant rapidement un stockage fichiers cloud d’entreprise simple« , explique Ben Gitenstein, vice-président des produits chez Qumulo. « C’est un autre exemple de Qumulo travaillant en étroite collaboration avec AWS, pour offrir un stockage de fichiers différencié aux clients AWS. »

L’éditeur offre des essais gratuits de 1To à 12To dans AWS Marketplace, ainsi que l’accès à son propre catalogue numérique contenant des milliers d’offres logicielles provenant d’éditeurs indépendants. Ce catalogue facilite la recherche, le test, l’achat et le déploiement de logiciels fonctionnant sur AWS, afin que les clients puissent essayer avant d’acheter.

AWS Quick Start pour Cloud Q prend en charge presque toutes les régions AWS au niveau mondial et prend également en charge les déploiements sur les zones locales AWS et les avant-postes AWS.