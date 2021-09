Qumulo, spécialiste de la gestion des fichiers d’entreprise et pionnier du NAS hybride nouvelle génération, lance à son tour sa propre solution de continuation d’activité après sinistre en cas d’attaque par ransomware.

L’un des principaux éléments de Recover Q est un nouveau service de reprise après sinistre dans le cloud (DRaaS) à faible coût. Cette solution permet aux entreprises de répliquer les données et les snapshots hors site, offrant ainsi une couche de défense supplémentaire et une capacité de basculement quasi instantanée en cas de sinistre. Autrement dit, Recover Q fournit des fonctionnalités de réplication, failover et failback soit en local soit sous forme de service DRaaS dans le cloud public, ce dernier scénario étant privilégié. D’autant, qu’avec Recover Q Cloud, les clients peuvent éliminer les data centers redondants pour réduire les coûts d’investissement. Mais ce que l’éditeur met d’abord en avant, c’est l’extrême simplicité de mise en œuvre de la solution.

L’idée est bien ici d’offrir un service DRaaS au cœur de la plateforme Qumulo Core et de son fameux système de fichiers QSFS pensé pour l’ère des pétaoctets. La solution est désormais très populaire parmi les services d’imagerie médicale, météorologique ou scientifique ainsi qu’auprès des entreprises ayant de gros besoins vidéos. Ces types de données stockés en fichiers sont au cœur de ces métiers mais sont aussi les cibles classiques des ransomwares. Et parce que ces attaques sont très ciblées, elles tendent à être difficiles à contrer. D’où l’intérêt d’un tel service ancré dans la plateforme de stockage hybride.

Ben Gitenstein, VP Produits chez Qumulo, indique : « Recover Q offre à nos clients une solution radicalement simple pour ajouter une couche supplémentaire de défense stratégique qui aide à atténuer les attaques et offre la possibilité de récupérer de manière transparente si une attaque se produit ».