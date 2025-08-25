Vous venez de rentrer de vos vacances bien méritées ? Bienvenue ! Pendant que vous profitiez du soleil et du repos, l’écosystème IT n’a pas chômé. Entre guerre des IA génératives, résultats financiers exceptionnels des géants tech et nouveaux défis cybersécuritaires, l’été 2025 aura été particulièrement riche en actualités. Voici un résumé des principales informations qui ont marqué la période du 15 juillet au 25 août.

Intelligence Artificielle : La course aux armements s’intensifie

Les IA brillent aux Olympiades de Mathématiques (22 juillet)

Une IA d’OpenAI obtient la médaille d’or aux Olympiades de mathématiques Google suit avec son IA Gemini qui décroche également l’or. Ces performances démontrent les progrès fulgurants des modèles dans le raisonnement mathématique complexe.

Sam Altman a annoncé hier les premiers LLM ouverts d’OpenAI depuis GPT-2 ; gpt-oss-20B et gpt-oss-120B Pas de GPT-5 à l’horizon, mais ces modèles open source offrent une alternative credible aux solutions propriétaires, même s’ils présentent plus de risques d’hallucinations.

Anthropic lance déjà Claude Opus 4.1, son nouveau modèle phare qui progresse en codage, raisonnement et tâches agentiques. La startup annonce des améliorations substantielles à venir dans les semaines suivantes, intensifiant la concurrence avec OpenAI et Google.

OpenAI dévoile officiellement GPT-5, accompagné de quatre variantes distinctes, marquant un tournant majeur avec une architecture hybride combinant modèles conversationnels et de raisonnement. GPT-5 devient le nouveau modèle par défaut de ChatGPT, remplaçant immédiatement GPT-4o et surpassant tous les benchmarks tout en étant plus rapide.

Résultats financiers : Des performances contrastées

Le fondeur continue de lutter contre ses problèmes structurels alors que la concurrence ARM et AMD s’intensifie sur le marché des processeurs.

Google continue son ascension portée par le cloud et l’IA, confirmant la pertinence de ses investissements massifs dans ces domaines stratégiques.

Microsoft termine donc son deuxième trimestre fiscal 2025 sur de solides résultats, soutenus par la vitalité de ses divisions bureautiques et cloud. Malgré des résultats record, Wall Street attendait encore mieux de la part du géant de Redmond.

Cloud et Infrastructure

Malgré ses réticences initiales, Google accepte finalement les règles européennes, témoignant de l’importance du marché continental pour les géants tech.

Avec l’IA, le cloud souverain inaugure une nouvelle ère d’innovation et d’inclusivité technologique selon Frédéric Rousseau, soulignant les enjeux de souveraineté numérique en pleine expansion de l’IA.

Cybersécurité : Nouvelles menaces et innovations

Trend Micro révolutionne la cybersécurité avec son propre modèle de langage spécialisé dans la détection et l’analyse des menaces.

Une étude alarmante révèle la faiblesse critique des mots de passe actuels face aux nouvelles techniques d’attaque, rappelant l’urgence du passage à l’authentification forte.

Martin Kraemer de KnowBe4 alerte sur l’augmentation des cyberattaques pendant la période estivale, quand la vigilance des équipes IT est relâchée.

Développement et DevOps

Cognition acquiert Windsurf pour mieux lutter contre Cursor, GitHub Copilot, Claude Code, OpenAI Codex et Google Jules La consolidation du marché des outils de développement assisté par IA s’accélère.

GitHub révolutionne le développement avec un outil permettant de transformer une idée en code fonctionnel via un simple prompt.

Entreprise et Transformation Digitale

Mistral AI se met à l’audio et lance Voxtral en open source La startup française diversifie son offre avec des capacités audio, restant fidèle à sa philosophie open source.

Hugging Face lance son premier robot à assembler et en open source, « Reachy Mini » La plateforme IA s’aventure dans la robotique avec une approche collaborative et accessible.

Google va effectivement faire converger ChromeOS et Android Une stratégie d’unification qui pourrait redéfinir l’écosystème mobile et desktop de Google.