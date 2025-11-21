L’agentisation de tout l’écosystème Microsoft, la riposte foudroyante de Google avec Gemini 3 face à GPT-5.1, une attaque DDoS record stoppée par Azure, l’entrée de l’Europe dans l’exascale avec Jupiter et l’annonce du futur supercalculateur français Alice Recoque, la Cour des comptes qui presse l’État d’accélérer vraiment sur l’IA : le menu de la semaine d’InfoNews est dense et très directement connecté aux préoccupations des DSI.

Comme chaque semaine, InfoNews Hebdo propose un tour d’horizon de l’actualité IT. Côté infrastructures et postes de travail, Microsoft déroule sa vision d’un monde « agentique » où Windows 365, Azure Copilot et bientôt Windows 11 deviennent des plateformes d’agents capables d’orchestrer postes, workloads et opérations cloud avec de moins en moins d’interactions humaines explicites. Pour les DSI, l’enjeu est clair : capter les gains de productivité sans perdre la main sur la sécurité, la conformité et la gouvernance.

En face, Google refuse de laisser à OpenAI/Microsoft le monopole de l’imaginaire IA et met la pression avec Gemini 3, un triptyque Pro/Flash/Nano qui revendique des progrès nets en raisonnement temps réel et en qualité de génération, histoire de rappeler que le « plafond de verre » supposé des LLM n’est pas encore atteint.

Pendant ce temps, l’infrastructure encaisse les chocs : Azure vient de contenir une attaque DDoS à 15,72 Tb/s orchestrée par le botnet Aisuru. Et le nouveau Top500 entérine l’entrée de l’Europe dans l’exascale avec Jupiter. Mais elle prépare déjà la suite avec le futur système Alice Recoque porté par le Genci, taillé pour croiser HPC et IA à grande échelle.

En fil rouge de l’émission, un dossier très politique : la Cour des comptes invite l’État à sortir du « pas tout à fait négatif » pour passer à une stratégie IA réellement pilotée, financée et industrialisée, en miroir d’un sommet franco-allemand sur la souveraineté numérique qui réclame moins de contraintes et plus de moyens.

AU SOMMAIRE

En Bref

Microsoft : agents à tous les étages

De Windows 365 aux Cloud PCs « prêts en cas de crise », d’Azure Copilot transformé en centre de commande infra aux premiers pas d’un Windows 11 vraiment agentique, Microsoft installe des agents IA dans chaque couche de son écosystème, posant aux DSI la question du contrôle fin de ces automatisations.

Gemini 3 : la réponse à GPT-5.1

Avec Gemini 3 Pro, Flash et Nano, Google fracasse un nouveau palier de performances en raisonnement et multimodalité, cherche à reprendre l’avantage sur les benchmarks face à GPT-5.1 et Claude, et pousse les DSI à reconsidérer leur « shortlist » de modèles stratégiques.

Attaque record DDoS : Azure en première ligne

L’attaque DDoS Aisuru, montée à 15,72 Tb/s et 3,64 milliards de paquets par seconde depuis plus de 500 000 équipements compromis, a été absorbée par Azure DDoS Protection, rappelant à quel point l’IoT mal sécurisé et les bandes passantes fibre tirent vers le haut la violence potentielle des attaques.

Top500 : l’europe officiellement dans l’exascale

Avec Jupiter Booster, supercalculateur BullSequana XH3000 à base de puces Nvidia Grace Hopper installé à Jülich, l’Europe signe son entrée officielle dans le club très fermé de l’exascale, même si le podium reste dominé par les machines américaines El Capitan, Frontier et Aurora.

Genci annonce son système exaflop Alice Recoque

Cofinancé avec EuroHPC et hébergé au TGCC, le futur supercalculateur exaflopique Alice Recoque combinera CPU AMD Epyc, GPU Instinct MI430X et processeurs Rhea 2 de SiPearl pour offrir une plateforme convergée HPC/IA environ 40 fois plus puissante que Jean Zay et taillée pour les modèles à plusieurs centaines de milliards de paramètres.

Le Dossier

Cour des comptes : accélérer sur l’IA

En dressant un bilan en demi-teinte des deux premiers plans nationaux, la Cour des comptes appelle l’État à sortir de la logique de guichet et à muscler gouvernance, capacités de calcul souveraines, qualité des données, diffusion des usages dans les PME et formation de masse, en s’appuyant sur un secrétariat général à l’IA rattaché directement au Premier ministre.

Rendez-vous

Green IO Paris – du 9 au 11 décembre

Au cœur de l’événement Future of Software Technologies au CNIT, Green IO Paris réunira début décembre un écosystème européen du Green IT pour parler GreenOps, empreinte environnementale de l’IA, durabilité du hardware et pratiques cloud responsables, avec l’ambition de donner aux DSI des repères concrets pour concilier performance numérique et trajectoire climat.

Insolite

Nvidia superstar

Porté par une demande IA qui « continue d’accélérer », Nvidia publie un chiffre d’affaires trimestriel de 57 milliards de dollars et un bénéfice net de près de 32 milliards, propulsant encore son cours de Bourse et confirmant son statut de star absolue des puces IA… tout en concentrant un peu plus les dépendances des architectures modernes.

La carte vitale débarque en numérique

Guy Hervier s’interroge sur les atouts de cette carte numérisée qui ne semble pas apporter plus de sécurité pour autant.

