L’allemand Snom Technology, spécialiste des postes de Téléphonie IP pour entreprises, étend sa série Snom D8xx avec trois terminaux visant l’ensemble des usages du bureau moderne. La gamme Téléphonie IP Snom D8xx couvre désormais l’entrée de gamme, le milieu de gamme et les environnements critiques, avec Wi Fi, Bluetooth et USB en standard ou en option selon les modèles. De quoi moderniser un parc sans renoncer à l’interopérabilité UC, à la sécurité ni à la durée de vie des équipements.

Acteur historique de la voix sur IP professionnelle, Snom occupe le segment des terminaux de bureau pour entreprises, en particulier en Europe, avec un positionnement orienté qualité et interopérabilité. À l’heure où une partie des communications bascule dans les clients logiciels et les plateformes collaboratives, le fabricant défend l’idée que le poste physique reste un maillon important de l’écosystème télécom, notamment dans les métiers où la qualité de service, la fiabilité et la conformité sont critiques.

Cette nouvelle vague de modèles de la série D8xx s’adresse directement aux directions informatiques qui doivent gérer des parcs hétérogènes, des usages hybrides et des contraintes de sécurité fortes, tout en capitalisant sur les infrastructures existantes. Au cœur du message se trouvent une architecture logicielle réputée sécurisée, des mises à jour régulières et un effort sur l’efficacité énergétique des équipements.

D810W un poste d’entrée de gamme qui passe au Wi Fi

Le D810W prend place au bas de la série D8xx, sous le D812, avec l’ambition de proposer un poste IP compact et économique pour les bureaux, les petites structures et les espaces d’accueil.

L’appareil dispose d’un écran couleur de cinq pouces qui facilite la lecture des listes d’appels et des menus, et intègre le Wi Fi afin de s’affranchir du câblage réseau là où cela est nécessaire.

Le constructeur met en avant un commutateur électronique à fourche présenté comme moins sujet à l’usure que les mécanismes classiques, ainsi qu’un port USB pour la connexion de casques ou de périphériques. Pour une DSI, ce type de modèle répond à des besoins massifs de postes simples mais connectés, en particulier dans les déploiements où l’on souhaite limiter les interventions d’infrastructure tout en gardant un contrôle centralisé sur la flotte.

D815WB un milieu de gamme taillé pour la mobilité au bureau

Positionné au-dessus, le D815WB cible les collaborateurs qui alternent entre bureau, salles de réunion et télétravail. En plus du Wi Fi, l’appareil embarque le Bluetooth afin de faciliter l’usage de casques et d’accessoires sans fil, ce qui devient un standard attendu dans les organisations habituées aux plateformes de collaboration.

L’écran couleur de cinq pouces doit offrir une navigation plus confortable, et la présence d’un port USB ainsi que la prise en charge de modules d’extension place ce modèle sur le créneau des postes pour assistants, centres de services ou équipes en relation constante avec le terrain.

D892M un terminal pour environnements critiques avec combiné DECT

Avec le D892M, Snom vise les contextes les plus exigeants, comme les institutions financières, les cabinets de conseil ou les administrations. Le terminal repose sur un écran LCD couleur haute résolution de cinq pouces inclinable, conçu pour afficher clairement contacts, listes et menus contextuels.

Le D892M rassemble Wi Fi, Bluetooth et compatibilité avec des appareils auditifs, tout en se distinguant par un combiné DECT sans fil qui promet jusqu’à cinquante mètres de liberté de mouvement autour du poste. Ce choix combine les codes du téléphone fixe de bureau et ceux de la téléphonie sans fil de type DECT, ce qui peut intéresser les métiers où l’on a besoin de se déplacer régulièrement tout en restant joignable sur un numéro d’extension unique.

Le fabricant met en avant une large compatibilité avec les principales plateformes de communications unifiées du marché. Pour une DSI, cette promesse doit être vérifiée au regard des environnements réellement en place, tant sur le plan technique que sur le plan des certifications et du support, point sensible dans les secteurs fortement réglementés.

« Avec ces ajouts complets à notre série D8xx, nous misons sur un développement substantiel », conclut Fabio Albanini, vice-président senior des ventes et des opérations. « Ces appareils élargissent notre série D8xx existante de manière ciblée dans les domaines où les entreprises ont aujourd’hui besoin de plus de flexibilité et de sécurité, de l’entrée de gamme au milieu de gamme supérieur. Snom reste ainsi le premier choix pour une téléphonie IP de haute qualité et pérenne Made in Germany ».

Tous les nouveaux modèles de la série D8xx sont disponibles dès maintenant dans les magasins spécialisés et sont livrés avec une garantie produit de trois ans.

