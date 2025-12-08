Red Hat en 2019 pour 34 milliards de dollars… Apptio en 2023 pour 4,6 milliards de dollars… HashiCorp en 2024 pour 6,4 milliards de dollars… DataStax en 2025 pour un moment non divulgué… Acquisition après acquisition, IBM se reconstruit en absorbant des acteurs majeurs du squelette de toute IT moderne. L’éditeur annonce aujourd’hui dépenser 11 milliards de dollars pour s’offrir la colonne vertébrale temps réel de l’IA d’entreprise : Confluent!

Trois ans après l’irruption de l’IA générative dans les comités de direction, les DSI découvrent que le véritable goulot d’étranglement, le grand frein de l’IA, ne se situe plus au niveau des modèles et de leurs limites, mais de la donnée ! Orchestrer des flux continus entre applications historiques, microservices, SaaS et data lakes devient un prérequis pour alimenter copilotes, agents IA et moteurs d’analytique temps réel.

Le marché du « data streaming » et de la « streaming analytics » était évalué à 23,4 milliards de dollars en 2023. Il pourrait dépasser 120 milliards à l’horizon 2030 avec une croissance annuelle supérieure à 25 % (selon Grand View Research). Un chiffre qui permet de mieux déchiffrer l’importance que représente le rachat de Confluent pour IBM.

IBM soigne une approche « data-first » de l’IA

Depuis le split IBM/Kyndryl, IBM s’est méthodiquement repositionné sur un triptyque hybride cloud, IA et données, avec Red Hat comme socle Kubernetes, watsonx comme plateforme IA et data, et une série d’acquisitions ciblées, de StreamSets/WebMethods pour l’intégration de données en temps réel à HashiCorp pour l’automatisation de l’infrastructure multicloud. Des acquisitions clés pour proposer une pile de plus en plus intégrée, de l’infrastructure jusqu’aux agents métiers, capable de traiter la complexité des SI hybrides et des exigences réglementaires européennes.

Confluent arrive précisément au cœur de cette stratégie. Fondé par les créateurs d’Apache Kafka (technologie qui est d’ailleurs au cœur de la plateforme Confluent), l’éditeur s’est imposé comme le pionnier de la « data in motion », cette couche d’infrastructure qui transforme les flux d’événements en un tissu conjonctif temps réel entre applications, data warehouses, lacs de données et services IA. Sa plateforme cloud-native fédère et gouverne des données en mouvement à grande échelle, afin d’alimenter en continu des cas d’usage comme la détection de fraude, la personnalisation en temps réel, la supervision industrielle ou la recommandation.

Avec cette acquisition IBM confirme sa volonté de se positionner comme un acteur incontournable de l’IA d’entreprise, en misant sur l’intégration des données et la puissance du cloud hybride. L’éditeur se construit une « smart data platform » pour l’IA d’entreprise, capable de connecter, traiter et gouverner les données pour alimenter applications, analytiques et agents IA dans des environnements hybrides et multicloud. En mettant la main sur le leader du streaming Kafka d’entreprise, IBM unifie trois dimensions que les DSI peinent à concilier : ingestion temps réel, gouvernance bout en bout et mise à disposition de données fiables pour l’IA.

Stratégiquement, Confluent vient ainsi combler un trou dans la raquette d’IBM et complète la base lakehouse au cœur de « Watsonx.data » en y apportant sa capacité à gérer, en natif, la donnée en mouvement au même niveau d’exigence que la donnée stockée dans les lacs de données et data warehouses. La couche de streaming temps réel de « watsonx.data » reposait jusqu’ici sur des partenariats et sur les capacités de StreamSets. Confluent la modernise en y ajoutant en particulier des fonctionnalités avancées de gouvernance des flux (catalogue, qualité, lineage) et un large catalogue de connecteurs, qui s’insèrent naturellement dans le discours watsonx sur la mise en qualité et la traçabilité des données pour l’IA.

L’accord prévoit qu’IBM rachète 100 % des actions ordinaires de Confluent pour 31 dollars par action, valorisant l’éditeur à 11 milliards de dollars. L’opération, entièrement financée en cash, a été approuvée par les conseils d’administration des deux groupes et bénéficie déjà du soutien d’actionnaires de référence de Confluent, qui représentent environ 62 % des droits de vote. La clôture est attendue d’ici la mi-2026, sous réserve des approbations réglementaires et du vote des actionnaires.

