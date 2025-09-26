Du datacenter à Azure, Pure Storage veut unifier la donnée pour booster l’IA, simplifier Kubernetes et renforcer la cybersécurité des SI hybrides. L’éditeur annonce l’expansion de son initiative Enterprise Data Cloud avec plusieurs nouveautés prochainement disponibles.

Lors de la dernière conférence Pure//Accelerate, Pure Storage a présenté sa vision d’un stockage moderne reposant sur son concept d’Enterprise Data Cloud, visant à unifier la gestion des données, renforcer la résilience face aux menaces et optimiser les charges de travail, y compris celles liées à l’IA. L’éditeur entend répondre aux difficultés rencontrées par les DSI dans des environnements hybrides où coexistent applications traditionnelles, workloads cloud et pipelines d’IA.

Cette semaine, Pure Storage a annoncé une série d’évolutions majeures à son Entreprise Data Cloud qui en dit long sur la vision du constructeur.

Un plan de contrôle unique, étendu à Kubernetes

La grande force d’Entreprise Data Cloud est d’offrir un plan de contrôle unique dopé à l’IA pour orchestrer le stockage depuis une interface unique à travers de grandes règles de gouvernance qui s’étendent du On-prem aux clouds. Ce plan unique masque la réalité des silos de stockage induits par la réalité des métiers, les besoins particuliers des différents applicatifs, l’organisation du SI.

Désormais, Pure Storage étend ce plan de contrôle à Kubernetes. Pure intègre Portworx à Pure Fusion pour réunir VMs et workloads cloud-natifs sous un même toit opérationnel. L’éditeur enrichit au passage son assistant IA agentique « Pure1 AI Copilot » pour le rendre capable d’interroger (voire agir sur) des clusters Kubernetes via Portworx en langage naturel, comme il le fait déjà pour FlashArray. L’intégration au protocole Model Context Protocol (MCP), prévue fin 2025, doit faciliter l’échange d’informations entre systèmes et simplifier le dépannage ou l’optimisation sans expertise technique approfondie.

Unifier la donnée pour l’IA, du datacenter à Azure

Sur le volet intégration cloud, Pure Storage lance un service natif Azure permettant de migrer des workloads VMware vers la plateforme de Microsoft sans réécriture d’applications. Ce service, intégré directement au portail Azure, se positionne comme une alternative aux offres de stockage cloud natives, avec des garanties de performance et de résilience de niveau entreprise.

Pure Storage Cloud Azure Native, destiné notamment aux migrations VMware/AVS (Azure VMware Service) sans refactoring et à la décorrélation stockage/compute, permet aux entreprises de placer la donnée exactement là où les outils d’IA peuvent l’exploiter, avec une gouvernance uniforme quel que soit l’environnement et la possibilité de disposer dans Azure des fonctions de déduplication et compression de Pure afin d’optimiser le coût du stockage Cloud. « Dans l’ère de l’IA, l’accès à la donnée est tout », rappelle Rob Lee, CTO ; « gérer la donnée, pas seulement la stocker, devient le socle de l’IA, du cloud au core jusqu’à l’edge ».

Pure propose ainsi un service très intégré à Azure AVS, qui va au-delà de sa solution Cloud Block Store historique et simplifie les grands mouvements de données vers Azure.

Efficience des charges IA : mise en cache côté inference et réduction de données

Côté performance/coûts, Pure connecte son Key Value Accelerator à NVIDIA Dynamo afin d’accélérer l’inférence multi-GPU et d’en lisser la consommation, tout en dévoilant Purity Deep Reduce, un nouveau moteur de réduction exploitant reconnaissance de motifs et similarités pour des gains de capacité sans sacrifier les temps de réponse. De quoi booster les inférences, réduire les latences ainsi que l’empreinte énergétique de l’IA.

Le renouvellement des FlashArray (avec un haut de gamme //XL 190 à venir, et des //X R5 et //C R5 déjà disponibles) s’inscrit dans cette idée d’un socle unique pour applications transactionnelles et pipelines IA/ML.

Parallèlement à ses annonces, Pure Storage a également lancé une pléthore de nouveautés orientées cybersécurité et résilience sur lesquelles nous reviendrons en début de semaine prochaine. Elles visent à transformer la couche de stockage en acteur actif de la détection et de la réponse aux menaces. Pour cela, Pure ouvre son Enterprise Data Cloud aux principaux acteurs de la cybersécurité pour une meilleure intégration de sa plateforme aux outils cyber, une détection en temps réel des comportements inquiétants et une isolation automatique des systèmes critiques.

Autant d’annonces qui confirment la volonté de Pure Storage de dépasser le rôle de fournisseur de stockage pour s’imposer comme plateforme unifiée de gestion et de protection des données, capable de couvrir l’ensemble du cycle de vie, du cœur au cloud à l’ère de l’IA…

À lire également :