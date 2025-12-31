En 2026, l’IA sortira du laboratoire pour se brancher sur le temps réel. La différenciation se jouera moins sur la taille des modèles que sur la qualité, la gouvernance et la traçabilité des flux de données. Le data streaming s’impose comme la couche nerveuse des organisations : chaque événement devient un signal exploitable immédiatement.

L’Intelligence artificielle (IA) a longtemps été présentée comme une promesse, une puissance en attente, un réacteur encore à l’arrêt. Mais 2025 a changé le tempo. Les entreprises ont vu leurs premiers projets passer du laboratoire au quotidien, parfois dans une ampleur inattendue. Elles ont aussi découvert l’autre face de l’IA moderne, celle qu’on oublie souvent dans l’euphorie technologique, une IA n’est jamais meilleure que la donnée qui l’alimente et surtout jamais plus rapide que le flux qui la relie au réel.

C’est ce qui place 2026 au bord d’un basculement. L’IA ne se jouera plus seulement dans la puissance des modèles, mais dans la capacité à connecter les décisions aux signaux qui changent d’une seconde à l’autre. L’année à venir sera définie par cinq transformations majeures où le streaming de données deviendra non pas un choix technique, mais l’infrastructure invisible de toutes les entreprises qui veulent garder un coup d’avance.

1 – Le passage des assistants IA à de véritables agents autonomes

Jusqu’ici, l’IA a été une aide. Elle recommandait, résumait, suggérait. En 2026, elle commencera à agir. Les premiers agents véritablement autonomes prendront en charge l’escalade d’incidents, la résolution de dossiers simples, l’analyse de risques, la prise de décision en logistique ou en service client. Ce changement ne viendra pas d’un modèle révolutionnaire, mais d’un besoin simple et fondamental : l’accès permanent à des données fraîches, compréhensibles et traçables. L’agent efficace ne sera pas le plus spectaculaire, mais celui qui saura travailler avec un contexte vivant, mis à jour en continu et qui sera capable de justifier chacune de ses actions. C’est cette bascule vers le temps réel qui permettra d’évaluer les agents selon des indicateurs métier, comme un service opérationnel à part entière.

2 – Les ingénieurs data deviennent architectes du mouvement

Le rôle de l’ingénieur data évoluera lui aussi. L’époque où sa performance se mesurait à la santé d’un cluster ou à la qualité d’un pipeline touche à sa fin. En 2026, ce qui fera la différence sera la capacité à produire des flux fiables, gouvernés, compréhensibles et réutilisables. L’expertise se déplacera vers le cœur de l’événement, là où se créent les décisions, et non plus dans la tuyauterie qui entoure les systèmes. Ce glissement aura un autre effet structurel : le streaming ne sera plus un domaine réservé à quelques spécialistes. Les compétences SQL deviendront une clé d’entrée suffisante pour rapprocher l’intelligence métier de la donnée elle-même et faire disparaître des couches entières de complexité.

3 – L’État entre (enfin) dans l’ère du temps réel

Les administrations évolueront elles aussi, contraignantes par nature mais aujourd’hui poussées dans le dos par deux forces qui ne faiblissent pas : la pression budgétaire et l’exigence d’efficacité. 2026 verra s’accélérer les usages du temps réel dans la détection de fraudes, la supervision des marchés, l’éligibilité aux prestations, la gestion des frontières, la fiscalité ou encore la cybersécurité. La technologie est prête, les premiers pilotes existent déjà, et la logique est implacable. Un dossier social ou fiscal n’a plus aucune raison d’être évalué à partir de données âgées d’une semaine. Un contrôle financier ne gagne rien à patienter jusqu’au prochain batch. Lorsque l’État commencera à fonctionner en continu, il fixera une nouvelle norme d’expérience citoyenne qui rejaillira sur tout le secteur privé.

4 – Le multicloud passera du débat technique au mandat stratégique

Les dirigeants ont tiré des leçons des dernières années. Un seul fournisseur cloud équivaut à un seul point de vulnérabilité. Les variations de prix, les interruptions de service, les évolutions réglementaires ou les contraintes de souveraineté ne sont plus des hypothèses, mais des événements vécus. En 2026, la question ne sera plus de savoir si le multicloud a un intérêt, mais comment assurer que les données vitales restent disponibles, déplaçables et souveraines quoi qu’il arrive. L’architecture multicloud deviendra un outil de continuité d’activité dont les comités exécutifs s’empareront directement. La résilience des flux deviendra un indicateur stratégique, au même titre que la sécurité financière ou la capacité d’innovation.

5 – Les plateformes managées deviendront la voie naturelle du streaming

La montée du streaming a révélé une contradiction. Beaucoup d’organisations continuent de gérer elles-mêmes leurs systèmes en interne alors que la complexité ne cesse d’augmenter, que les compétences se raréfient et que chaque minute consacrée à des clusters est une minute non consacrée à la qualité des données. En 2026, les plateformes managées deviendront l’option naturelle. Pas par facilité, mais parce que les entreprises auront compris que leur avantage compétitif se trouve dans l’usage des données, pas dans la maintenance de l’infrastructure. En libérant leurs équipes techniques de la gestion quotidienne, elles pourront concentrer leurs efforts sur la gouvernance, l’enrichissement, les produits data et la réduction du délai entre un événement et une action.

2026 sera l’année où l’IA devient vivante

Cette année ne sera pas celle des effets d’annonce ou de promesses futuristes. Ce sera une année de réalignement profond entre l’IA, la donnée et le temps réel. Les entreprises qui sauront passer d’une information stockée à une information vivante prendront l’ascendant. Non pas grâce à un modèle plus brillant, mais grâce à une compréhension fine d’une évidence que beaucoup ont ignorée : dans l’ère de l’IA, ce n’est pas seulement la puissance qui importe, c’est la vitesse à laquelle on relie l’entreprise au monde.

Par Niki Hubaut, France Country Leader chez Confluent

