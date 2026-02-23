En déployant l’Express Voice Enrollment dès avril 2026, Microsoft franchit un cap dans l’expérience audio dopée à l’IA de Teams. La fonctionnalité promet de démocratiser l’isolation vocale et d’améliorer significativement la qualité des transcriptions pilotées par Copilot, mais elle impose aux DSI d’anticiper dès maintenant son impact sur leurs politiques de conformité.

Jusqu’ici, activer l’isolation vocale dans Microsoft Teams relevait du parcours du combattant. L’utilisateur devait ouvrir les paramètres, naviguer dans le menu « Reconnaissance », puis lire un texte à voix haute pendant une trentaine de secondes pour créer son profil biométrique. Résultat prévisible : la grande majorité des collaborateurs ne s’en donnaient jamais la peine.

La nouvelle fonctionnalité « Express Voice Enrollment » veut changer la donne afin de mieux populariser certaines fonctionnalités IA vocales de Teams. Concrètement, les utilisateurs qui n’ont pas encore créé de profil vocal recevront désormais une invitation contextuelle directement pendant une réunion Teams. Il leur suffira d’accepter et de parler normalement au cours de la session pour que leur empreinte vocale soit enregistrée automatiquement. Plus besoin de quitter la réunion, de fouiller dans les paramètres ou de lire un script imposé : l’enrôlement se fait de manière transparente, en temps réel, sans interrompre le flux de travail.

Microsoft qualifie cette mise à jour de « changement majeur » (Major Update) dans son Message Center (référence MC1197146). Initialement prévue pour mars 2026, la fonctionnalité a été décalée : le déploiement débutera début avril, avec une disponibilité générale attendue fin avril 2026.

Ce que l’Express Voice Enrollment débloque pour les utilisateurs

Une fois le profil vocal créé, c’est tout un écosystème de fonctionnalités audio avancées qui devient accessible. La plus visible reste l’isolation vocale (Voice Isolation) : propulsée par l’IA, elle identifie la voix de l’utilisateur et filtre en temps réel les bruits de fond, les conversations parasites et même les échos provenant d’autres interlocuteurs. Pour quiconque travaille en open space, en coworking ou simplement depuis un café, le gain de confort est immédiat.

Mais l’impact va bien au-delà du confort audio. Le profil vocal alimente également la reconnaissance individualisée des locuteurs dans les salles de réunion équipées de Teams Rooms, ce qui permet d’attribuer correctement chaque prise de parole dans les transcriptions. Et c’est là que Microsoft 365 Copilot entre en jeu : des transcriptions plus précises signifient aussi, par conséquence directe, des résumés de réunion, des récapitulatifs et des insights automatisés plus fiables. En d’autres termes, l’Express Voice Enrollment ne se contente pas d’améliorer la qualité audio, il renforce aussi la chaîne de valeur de l’IA collaborative de Microsoft.

DSI : une activation à anticiper

Microsoft prévient que « la demande d’enrôlement express » sera activée par défaut sur tous les tenants enterprise (hors EDU). Sans action proactive de la DSI, chaque collaborateur sera automatiquement sollicité pour créer son profil vocal lors d’une prochaine réunion Teams. Cela reste du « Opt-in » et l’utilisateur pourra refuser la création de son profil.

Si, pour des raisons de conformité, de confidentialité ou de règles de sécurité interne, vous ne voulez par que cette demande d’enrôlement express aux profils vocaux n’apparaisse, il est possible de désactiver l’enrôlement vocal sur tout votre tenant Microsoft 365 via le paramètre PassiveVoiceEnroll de la politique csTeamsAIPolicy, pilotable en PowerShell (via le Cloud Shell de l’interface Admin de Microsoft 365). Les tenants ayant déjà désactivé l’enrôlement vocal ne seront pas impactés par la mise à jour.

À toutes fins utiles, Microsoft promet un stockage régionalisé des profils vocaux, chiffré au repos comme en transit, avec suppression automatique du profil après un an d’inactivité.

Avant avril, les DSI et RSSI ont donc intérêt à auditer leurs paramètres csTeamsAIPolicy, vérifier la compatibilité avec leur cadre de conformité, et informer helpdesk et utilisateurs. Pour les organisations ayant investi dans Copilot, ce déploiement pourrait être le chaînon manquant qui rend enfin les résumés de réunion pleinement exploitables.

