On vous en parlait en mars dernier, Microsoft planchait sur la réunification de ses différentes versions de Teams : Teams Work & School, Teams New et Teams Personnal (celle de Windows 11). Et cet effort d’unification vient d’aboutir.

Microsoft a en effet dévoilé cette semaine une nouvelle version unifiée de son application de communication Teams, mettant fin à une multiplicité d’applications et de visages qui ne pouvait que s’avérer déroutante pour nombre d’utilisateurs Windows. Cette mise à jour majeure, disponible dès aujourd’hui pour Windows 11, Windows 10 et Mac, permet désormais aux utilisateurs de gérer leurs comptes personnels, professionnels et éducatifs au sein d’une seule et même application.

Une solution à un problème de longue date

Jusqu’à présent, les utilisateurs de Teams devaient jongler entre deux applications distinctes s’ils souhaitaient utiliser le service à des fins personnelles et professionnelles. Cette situation, peu pratique, a conduit à une certaine confusion. En cherchant Teams dans leur menu Démarrer, les utilisateurs se voyaient ainsi proposés plusieurs versions installées sans jamais vraiment savoir sur laquelle cliquer.

La nouvelle application unifiée résout ce problème en offrant une interface unique où les utilisateurs peuvent facilement basculer entre leurs différents comptes. Qu’il s’agisse de rejoindre une réunion de travail, de participer à un cours en ligne ou de discuter avec des amis, tout se fait désormais à partir d’une même icône.

Des fonctionnalités adaptées à tous les usages

Microsoft a veillé à ce que cette version unifiée réponde aux besoins de tous les types d’utilisateurs :*

– Pour les professionnels et les étudiants : l’application conserve toutes les fonctionnalités nécessaires à la collaboration et à la communication en entreprise ou en milieu éducatif.

– Pour un usage personnel (sur Windows 11, Windows 10 et MacOS) : les utilisateurs peuvent créer des communautés, organiser des appels vidéo gratuits et partager des fichiers avec leurs proches.

Une fonctionnalité particulièrement appréciée est la possibilité de choisir le compte avec lequel on souhaite rejoindre une réunion, même s’il ne s’agit pas du compte par défaut.

Reste que le fonctionnement n’est pas aussi unifié qu’on aurait pu l’espérer. Basculer d’un compte Pro à un compte Perso se traduit par l’ouverture de fenêtres différentes. Difficile d’appeler cela une unification. Mais cette solution permet également de préserver conversations professionnelles et conversations personnelles dans des fenêtres différentes et éviter les impairs et la divulgation par erreur d’informations sensibles.

Un déploiement progressif

L’application mise à jour est en cours de déploiement et sera automatiquement installée pour les utilisateurs existants de Teams. Pour ceux qui souhaitent l’obtenir immédiatement, il est possible de la télécharger directement depuis le site officiel de Microsoft : Download Microsoft Teams Desktop and Mobile Apps | Microsoft Teams.

Attention toutefois, sur nos PC, l’installation n’a pas supprimé l’ancienne version de Teams Personnal intégrée à Windows 11. Il faudra le faire manuellement pour éviter de continuer à avoir deux icônes différentes pour une même application dans le menu Démarrer.

Selon l’éditeur, cette unification de Teams s’inscrit dans une stratégie globale visant à simplifier et à améliorer l’expérience utilisateur de ses services de communication et de collaboration, utilisés quotidiennement par des centaines de millions de personnes à travers le monde.

À lire également :