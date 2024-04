L’été dernier, Microsoft officialisait le retrait de Teams de ses suites Microsoft 365/Office en Europe pour éviter les foudres de la Commission européenne. L’éditeur vient d’annoncer étendre cette décision partout dans le monde. Désormais Teams est une app autonome qui vole en solo partout dans le monde.

Où que vous soyez dans le monde, Teams n’est plus une composante intégrée et imposée de l’offre collaborative Microsoft 365 et de l’offre bureautique Office. Microsoft cesse officiellement de bundler Teams à l’international.

Évidemment, cela ne change rien pour les Européens. Sous la pression d’une enquête de la Commission européenne, l’éditeur avait pris les devants en septembre 2023 et avait déjà retiré officiellement Teams de sa suite collaborative.

Reste que cette annonce à l’échelle mondiale étonne. Microsoft aurait-elle l’intention de tirer un trait sur ses pratiques de bundle omniprésentes ? Probablement pas. Mais, alors que l’éditeur est scruté de très très près par les autorités internationales pour ses accords autour de l’IA avec Mistral ou OpenAI, la firme américaine a probablement jugé opportun de définitivement rendre Teams indépendant alors que l’application multiplie désormais les usages de l’IA.

Officiellement, cette décision « répond aux commentaires de la Commission européenne en offrant aux entreprises multinationales une plus grande flexibilité lorsqu’elles souhaitent normaliser leurs achats dans différentes zones géographiques » et « offre plus de clarté aux consommateurs ».

Les nouveaux tarifs sont affichés sur cette page : Realigning global licensing for Microsoft 365.

Une décision qui est aussi un moyen de se racheter une bonne conduite à moindres frais. En effet, Teams est désormais omniprésent sur le marché et bien ancré dans les habitudes des collaborateurs en entreprise. En un sens le marché est déjà pris. Reste juste à le conserver et Microsoft compte bien sur l’IA pour ça. En outre l’analyste Sensor Tower a récemment montré que le retrait de Teams en Europe n’avait en six mois eu aucun impact significatif sur l’adoption de la solution et que sa base installée n’avait pas diminué.

Pas sûr néanmoins que l’éditeur puisse échapper à une sanction d’une Commission européenne qui aime bien regarder en arrière plutôt que devant lorsqu’il y a de belles amendes à la clé.

Même indépendant, Microsoft Teams continue de s’enrichir

Microsoft insuffle tous les mois de nouvelles fonctionnalités dans les différentes versions payantes et gratuites de son outil de communication. Récemment, la version gratuite (qui permet de créer des communautés de discussion) a accueilli un « Community Bot » capable d’automatiquement envoyer un message d’accueil à tout nouveau membre. De même la version mobile s’est enrichie d’une fonction d’annulation des bruits de fond.

La version payante accueille elle régulièrement de nouvelles fonctionnalités dopées à l’IA (copilot for Teams, Intelligent Recap, IntelliFrame, …) et vient d’accueillir également la refonte de Microsoft Planner (gestion de tâches et projets).

