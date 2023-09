Microsoft continue d’étendre l’impact de l’IA et de Teams sur notre quotidien. L’éditeur prépare une bibliothèque IA pour permettre aux développeurs d’intégrer les LLM dans leurs apps Teams…

Sous le coup d’une enquête européenne pour abus de position dominante autour de Teams, Microsoft continue de pousser et enrichir son hub collaboratif. Outre l’arrivée du nouveau client (souvent désigné sous le nom de Teams 2.0), l’arrivée de Microsoft 365 Copilot dans Teams, ou encore de « Virtual makeup » (des fonctions IA d’amélioration des vidéos et des visages), l’éditeur prépare une autre innovation qui n’impacte pas directement Teams mais plutôt les applications qui viennent s’y intégrer.

Car Teams est bien plus que l’outil de communication perçu par la plupart de ses 300 millions d’utilisateurs quotidiens. C’est un hub extensible qui permet notamment aux entreprises de venir greffer des services et apps métiers au cœur des canaux de collaboration.

Une nouveauté vient d’apparaître sur la roadmap Microsoft 365 : Microsoft Teams AI. Selon l’éditeur « la bibliothèque Teams AI offre aux développeurs une suite de fonctionnalités de code conçues pour faciliter l’intégration de grands modèles de langage LLM, leur permettant de créer des applications Teams riches et conversationnelles. Elle simplifie le processus de création de Bots et d’extensions de messages, ainsi que les interactions avec les cartes adaptatives pour les expériences conversationnelles. En outre, la bibliothèque Teams AI facilite également la migration des bots, des extensions de messages et des fonctionnalités de cartes adaptatives existantes grâce à une intégration transparente avec les grands modèles de langage ».

Plus concrètement, Microsoft veut aider à implémenter toujours plus d’intelligence générative au cœur de Teams et au-delà des propres fonctionnalités qu’il compte incorporer via Microsoft 365 Copilot.

Et c’est logique. Le cœur de Teams reste la discussion textuelle entre collaborateurs. Et l’IA générative se veut au final un collaborateur de plus dans chaque équipe, un collaborateur basé sur des interactions conversationnelles qui se fondent naturellement à l’expérience Teams.

Reste à voir concrètement quelles innovations développeurs et entreprises vont imaginer en s’appuyant sur cette bibliothèque IA…

