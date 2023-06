Annoncés il y a quelques semaines, les fonds animés sur Teams sont désormais disponibles en Preview pour rendre vos visio-conférences plus fun et dynamiques.

Depuis longtemps déjà, Teams propose une fonctionnalité permettant de changer votre arrière-plan pour masquer l’endroit où vous vous trouvez vraiment ou plus simplement le foutoir ambiant.

Jusqu’ici ces fonds d’écran étaient statiques. Désormais, ils vont aussi pouvoir être animés pour rendre l’univers virtuel qui vous entoure plus dynamique, vivant et fun.

Pour l’instant, les utilisateurs doivent se contenter de choisir parmi une collection de fonds animés proposés par Microsoft contrairement aux fonds statiques qui peuvent être totalement personnalisés et tirés de vos propres photos. On se rappellera qu’une limitation similaire affectait les fonds statiques à leur sortie. On peut donc imaginer qu’à terme, les entreprises pourront intégrer à Teams leurs propres fonds animés même s’il est probable que le format d’animation impose quelques contraintes.

L’activation de ces fonds animés se fait dès l’écran d’attente en sélectionnant « Effets Vidéos » dans la section « Effets et Avatars ». Les fonds animés sont repérables à leur icône de lecture vidéo présente sur la vignette. Outre les fonds vidéos, vous pouvez aussi choisir des filtres animés qui se superposent à votre flux vidéo.

Notez que ces fonds animés ne sont disponibles que sur des PC disposant au moins de 4 cœurs CPU et de 8 Go de RAM. Elle devrait, à terme, être étendue notamment aux mobiles Android et iOS.

Pour l’instant la fonctionnalité reste en Preview. Pour que les utilisateurs puissent y avoir accès, les administrateurs Teams de votre entreprise doivent activer la fonctionnalité « Teams Public Preview ».

