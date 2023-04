Selon le Financoal Times Microsoft pourrait arrêter de proposer Teams en bundle avec Office pour notamment éviter une enquête antitrust de l’Union Européenne.

Entre les plaintes de Slack, les plaintes d’éditeurs français et celles de multiples acteurs européens du Cloud pour comportement anti-concurrentiel, Microsoft sent la pression montée et doit se souvenir des entraves qui lui ont été imposées dans les années 2000 par le DOJ et l’Europe autour du navigateur Web ou du lecteur multimédia.

Bien sûr Teams est une plateforme ouverte. Et tous ces concurrents s’y interfacent déjà. Mais Il est reproché à Microsoft de pratiquer illégalement de la vente liée en bundlant Teams à la suite Office 365 désormais renommée Microsoft 365. Ce comportement obligerait (plus ou moins) les utilisateurs à installer Teams ce qui nuirait à une loyale concurrence.

Selon des sources proches du dossier, Microsoft aurait ainsi proposé aux autorités européennes de ne plus inclure Teams dans les versions professionnelles des suites Office 365 et Microsoft 365. Cependant, les négociations sont toujours en cours et un accord n’est pas encore certain.

La proposition de Microsoft ne séduit toutefois pas grand monde. Plusieurs arguments sont avancés. Notamment le fait que Teams soit installé par défaut en version familiale dans Windows 11. Autre argument, Microsoft embrouillerait tout le monde à commencer par ses propres clients avec un Teams bundlé et de l’autre une offre Premium séparée. Mais aussi que Teams n’est qu’une facette d’un problème plus large qui touche notamment la possibilité d’exécuter Office 365 sur n’importe quel cloud. La Coalition of Fair Software Licensing estime ainsi que l’éventuelle concession de Microsoft ne suffira pas à « répondre aux préoccupations légitimes des clients et des autorités de régulation concernant ses pratiques restrictives en matière de licences logicielles ».

Enfin certains estiment que quoi qu’il arrive le mal est déjà fait. Microsoft vient d’annoncer que Teams accueillait 300 millions d’utilisateurs actifs par mois. Le marché n’est pas encore saturé mais il est déjà largement acquis par Microsoft. Retirer Teams d’Office ne serait donc pas un sacrifice ni un risque pour l’éditeur.