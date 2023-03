Microsoft annonce une nouvelle version de son client Teams pour Windows. Elle se veut plus simple d’emploi mais surtout beaucoup plus rapide.

Teams est sans doute l’un des succès les plus marquants de Microsoft ces dernières années. Boosté par la crise pandémique et les confinements, l’application a su s’imposer sur le long terme dans l’univers du travail hybride post-COVID.

Utilisée mensuellement par 280 millions d’utilisateurs actifs, l’application possède différents clients notamment pour les mobiles, le Web, les Mac et bien évidemment Windows. Des versions toutes très similaires car toutes issues d’un travail débuté en 2017 de développement d’un code Cross-Plateforme basé sur les technologies WEB et les frameworks Electron et AngularJS. Un moyen de développer rapidement une application visant toutes les plateformes mais certainement pas le meilleur moyen d’obtenir une application optimale et performante.

Depuis, bien d’autres approches « cross-plateformes » ont vu le jour. Surtout, Teams n’a cessé de s’enrichir et donc de s’alourdir.

Plus rapide, plus beau, plus fort

Aussi, Microsoft a entamé il y a plusieurs mois une complète réécriture de son application en repartant de zéro. L’éditeur a travaillé à la fois à optimiser son architecture Backend et à optimiser les flux réseaux, data, chat et vidéo. Il a surtout cherché à moderniser les technologies de développement de son client. Exit Electron, exit AngularJS… Microsoft préfère désormais s’appuyer sur le framework React et utiliser ses technologies d’affichage « Fluent Framework » ainsi que WebView2.

Ces efforts ont d’abord donné naissance à la version de Teams simplifiée intégrée en standard dans Windows 11, disponible dès aujourd’hui.

Aujoud’hui, Microsoft lance la preview du client Teams complet et complètement réécrit. « La nouvelle application repose sur des principes de rapidité, performance, flexibilité et intelligence, explique Jeff Teper, President Plateformes collaboratives chez Microsoft. « Elle offre des performances deux fois plus rapides tout en utilisant 50 % de mémoire en moins, ce qui vous permet de gagner du temps et de collaborer plus efficacement. Nous avons également rationalisé l’expérience utilisateur afin qu’elle soit plus simple à utiliser et qu’il soit plus facile de tout trouver au même endroit. Ces améliorations constituent également la base de nouvelles expériences révolutionnaires basées sur l’IA, telles que Copilot pour Microsoft Teams, annoncée au début du mois ».

Des nouvelles fonctions également…

Plus rapide, plus fluide, plus simple à bien des égards (avec son mode multicomptes par exemple), le nouveau Teams est aussi plus riche avec l’introduction de nouvelles fonctionnalités en preview :

– l’introduction de notes collaboratives durant les meetings qui exploitent la technologie Loop pour être aisément réutilisé dans les Chats Teams ou dans Outlook sans perdre l’interaction collaborative.

– un onglet Speaker Coach est une IA qui analyse votre présentation en temps réel, vous conseille, analyse votre langage et vous fait en fin de présentation un certain nombre de statistiques et de recommandations pour vous aider à vous améliorer. La fonction n’est disponible qu’en anglais pour l’intant.

– l’utilisation d’avatars : qui évite d’avoir à brancher sa vidéo mais permet de diffuser aux autres un flux avec un avatar dont vous pouvez piloter les réactions.

– de multiples améliorations dans l’affichage et l’agencement des canaux de discussion.

Pour accéder à la nouvelle version, les administrateurs doivent paramétrer l’accès aux fonctions de preview dans l’interface d’administration. Après s’être déconnecté puis reconnecté, les utilisateurs découvriront en haut à gauche de la fenêtre Teams un bouton permettant de basculer sur la « Preview » du nouveau Teams.

Ils pourront faire marche arrière après coup si pour une raison ou une autre, cette nouvelle version ne fonctionnait pas comme attendu ou si une extension utilisée n’est pas encore disponible pour la nouvelle version.

Cette nouvelle version sera également déclinée pour le Mac et pour le Web dans les mois à venir.

