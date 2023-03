Microsoft confirme la disponibilité en mai prochain d’une fonctionnalité Teams annoncée de longue date : l’utilisation d’avatars 3D pour vous représenter… Au passage d’autres amélorations vidéos et audios sont attendues dans les semaines à venir.

L’idée de remplacer votre flux vidéo par un avatar animé dans les échanges en visio sous Teams n’est pas nouvelle. Elle a été évoquée pour la première fois en 2021, puis renouvelée en 2022 dans le cadre d’un accord avec Meta.

L’idée de remplacer votre « tronche » par un avatar animé existe déjà sous FaceTime d’Apple depuis longtemps et même déjà sous Teams grâce à des outils tiers très « esprit métavers » comme Animaze.

La solution que va intégrer Microsoft permet aux participants d’éviter de se filmer pendant leurs meetings Teams et d’afficher en lieu et place de votre flux vidéo un avatar 3D qui bouge et s’anime comme vous, synchronisé sur vos paroles. La fonction est très pratique quand vous n’avez pas de caméra (contrairement à d’autres solutions elle ne nécessite pas de capture de votre visage), quand vous avez une « sale tronche » après une nuit blanche, quand vous ne voulez pas révéler votre visage et votre environnement.

La fonctionnalité est déjà en preview privée auprès de certains clients privilégiés. Elle sera disponible pour tous en Mai et sera proposée sur Windows et sur macOS dans un premier temps avant une extension sur mobiles.

D’autres améliorations audio et vidéo

L’éditeur annonce par ailleurs d’autres améliorations disponibles dès maintenant.

La première s’appelle « Video Filters » et utilise l’IA pour améliorer votre apparence à l’écran de vos interlocuteurs. Elle exploite une petite application « Custom Filter » qu’il faut préalablement installer et qui va, avec votre accord, intercepter votre flux vidéo et y appliquer en temps réel des filtres pour en améliorer le rendu.

Certaines applications de réseaux sociaux appliquent déjà de tels filtres virtuels pour plaquer du maquillage, rendre les lèvres plus pulpeuses, approfondir le regard. Ici les filtres se veulent plus discrets et plus alignés sur les contextes professionnels.

La seconde se nomme « Spatial Audio » pour offrir un son virtualisé à 360°. Selon Microsoft « Spatial Audio apporte une nouvelle génération d’audio spatialisé au cœur de Teams pour renforcer l’impression d’être ensemble. Cette technologie audio intelligente rend l’expérience de la réunion plus naturelle, plus inclusive et plus ciblée pour tout le monde ». Cette fonctionnalité est attendue en Mai prochain.

Enfin la dernière fonctionnalité permet d’activer un second flux vidéo pour afficher simultanément (par exemple) le flux vidéo de leur PC et le flux de la caméra de la salle de réunion. Cette fonction devrait arriver dans les prochains jours.

