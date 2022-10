À l’occasion de MS Ignite 2022, Microsoft a annoncé l’arrivée des avatars au sein des réunions et une déclinaison Premium de Teams boostée à l’IA.

Avec la pandémie puis l’instauration de pratiques de travail hybride dans les entreprises, Teams est devenu l’un des outils clés permettant aux collaborateurs de communiquer, partager et échanger dans des contextes de connexion et de présence les plus divers.

Et Microsoft, qui a ajouté en un an plus de 450 fonctions nouvelles à sa plateforme, compte bien poursuivre dans cette voie. L’éditeur a profité de MS Ignite (qui se tient cette semaine) pour annoncer pléthore de nouvelles fonctionnalités donc certaines seront réservées à un nouvel abonnement Premium.

Les avatars Teams sont (presque) là

Parmi les nouveautés qui seront accessibles à tous, Microsoft a annoncé lancer en version « Preview » ses Teams Mesh Avatars évoqués de longue date. L’idée est finalement assez simple. Chaque utilisateur Teams se voit attribuer un avatar (qu’il personnalise à l’envi). Cet avatar aura deux objectifs :

– le premier est de servir de sorte de jumeau numérique pour des expériences de réunions immersives au travers de Microsoft Mesh, la plateforme d’univers virtuels partagés de l’éditeur.

– le second est de vous « remplacer » lorsque vous ne souhaitez pas apparaître en personne : au lieu de votre visage, vos correspondants Teams verront celui de votre avatar animé (les expressions de l’avatar reprenant vos propres expressions faciales captées par la Webcam). Une fonctionnalité finalement assez similaire mais moins ludique que les Avatars de Zoom ou de l’application Animaze (qui fonctionne avec Teams).

Dit autrement, ces fonctionnalités donnent un avant-goût de métavers : une étude Microsoft montre d’ailleurs que 51% des utilisateurs de la Gen Z se voient travailler dans les espaces du métavers d’ici deux ans.

Plus immédiatement, ces avatars sont conçus pour permettre aux utilisateurs « de faire un break avec leur caméra » explique Jared Spataro, responsable Modern Work chez Microsoft. « Elles permettent de créer des avatars personnalisés qui vous représentent ».

Teams Premium pour mettre l’IA en action

Au-delà de ces fonctions virtuelles dont il reste à démontrer qu’elles seront adoptées dans un contexte professionnel, Microsoft a surtout annoncé un nouvel abonnement regroupant des fonctions IA avancées. Ainsi, l’abonnement Teams va s’enrichir l’an prochain d’une nouvelle offre « Teams Premium » qui ajoute hub collaboratif de Microsoft une myriade de nouvelles fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle (IA) afin d’améliorer les expériences collaboratives et la sécurité des réunions tout en proposant davantage de personnalisation.

Pour 10$ par mois, les utilisateurs se verront proposer un ensemble de nouvelles options toutes basées sur l’IA :

* Intelligent recap: C’est l’une des fonctionnalités clés de l’offre Premium. Elle permet aux utilisateurs d’avoir un résumé personnalisé des Meetings (notamment ceux auxquels ils n’ont pu assister).

* AI-generated tasks: Une IA « écoute » la réunion et génère automatiquement une liste d’« actions à réaliser » (et les assigne aux bonnes personnes) à partir de ce qui est évoqué à l’occasion de la réunion.

* Personalized insights: Marque automatiquement les temps forts d’une réunion, typiquement lorsque le nom d’une personne est mentionné, lorsqu’un écran est partagé, ou lorsque des personnes rejoignent ou quittent les réunions.

* Intelligent search: La recherche dans les transcriptions automatiques des réunions s’enrichit de nouveaux attributs comme par exemple limiter la recherche aux phrases prononcées par telle ou telle personne.

* Live translations for captions: La traduction automatique des sous-titres (eux-mêmes automatiquement générés) dans 40 langues.

* Meeting Guides: Il s’agit d’une aide aux utilisateurs pour qu’ils choisissent l’expérience de Meeting la plus adaptée (appel, brainstorming, support help desk, etc.).

* Branding: Les utilisateurs pourront personnaliser au logo et aux thèmes de leur entreprise l’expérience des réunions avec par exemple des scènes personnalisées pour le mode « Together » ou des fonds personnalisés aux couleurs de l’entreprise sur le flux des caméras.

* Advanced meeting protection: Il est possible de préciser qu’une réunion est hautement confidentielle afin d’activer un ensemble de protections supplémentaires comme un contrôle très granulaire des enregistrements et des transcriptions, ou l’intégration avec le système de gouvernance de l’information Microsoft Purview.

* Advanced webinars: Une nouvelle version avancée des Webinars fait son apparition avec des fonctions comme une liste des inscriptions avec approbation manuelle, un envoi automatique de mails de rappel, une « green room » virtuelle pour les animateurs de la réunion et une gestion de ce que les utilisateurs connectés voient de leur côté.

* Advanced virtual appointments: Là encore, l’idée est d’offrir une expérience de rendez-vous plus riche, avec des fonctions comme un rappel automatique par SMS, un « lobby » virtuel personnalisé aux couleurs de l’entreprise, et un suivi post rendez-vous.