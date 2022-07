L’édition 2022 de la conférence Microsoft Inspire ne restera pas dans les annales. L’éditeur a surtout cherché à motiver ses partenaires avec de nouveaux programmes et une approche pragmatique face aux difficultés économiques et géopolitiques actuelles. Du coup, les annonces étaient peu nombreuses et pas franchement majeures. Voici ce qu’il faut en retenir.

La grande messe « partenaires » 2022 de Microsoft, Inspire 2022, a ouvert ses portes virtuelles la nuit dernière. Une fois n’est pas coutume, cette édition ne restera pas dans les mémoires et se révèle finalement aussi peu inspirée qu’inspirante. L’accent est mis sur les programmes de partenariats et la nécessité de poursuivre la transformation numérique, pas vraiment sur les nouveautés et innovations.

Néanmoins, quelques annonces ont retenu notre attention :

Microsoft aussi décline son cloud en versions souveraines

les exigences européennes ont conduit les hyperscalers américains à proposer davantage de contrôles à leurs clients. Ainsi, Oracle a récemment annoncé ses régions « EU-Sovereign Cloud » et Google a introduit ses « Assured Workloads ».

Microsoft annonce une alternative similaire avec son « Microsoft Cloud for Sovereignty » pour offrir les organisations publiques et les entreprises les plus contraintes davantage de garanties, davantage de contrôle, davantage de transparence et davantage de support de proximité. Bien sûr aucune de ces offres « souveraines » ne l’est vraiment et aucune ne satisfait la certification SecNumCloud 3.2 et le cloud de confiance à la française. D’ailleurs Microsoft a en France signé un partenariat avec Bleu, la joint-venture Orange-Capgemini.

Une nouvelle plateforme Digital Contact Center dans le cloud

Microsoft se relance sur le marché des centres de contacts omnicanaux. C’est la suite logique de l’acquisition de Nuance annoncée l’an dernier et concrétisée en début de cette année. Sa nouvelle plateforme « Microsoft Digital Contact Center » combine en une seule offre pré-packagée Dynamics 365, Power Platform et l’incontournable Teams.

La plateforme se veut ouverte, extensible et collaborative (n’est pas là la définition de toute « plateforme » ?) afin de proposer une expérience transparente et multi-canal. Microsoft explique que « les éditeurs tiers peuvent utiliser la plateforme pour créer des expériences de centre de contact adaptées à leurs clients, qu’il s’agisse de chatbots plus intelligents, de boîtes de discussion en direct plus rapides ou de solutions d’intelligence artificielle intuitives. L’objectif est de créer des engagements plus personnalisés sur les canaux numériques, où les clients n’ont pas à répéter les informations et où les entreprises peuvent travailler à développer des relations plus fortes avec leurs clients, et à réduire les coûts, ce qui ne peut être assuré que par la consolidation et l’automatisation ».

Excel Live, du Excel en Live sous Teams…

A l’occasion de sa dernière conférence Build, Microsoft a introduit son SDK « Live Share » pour Teams permettant d’intégrer les applications dans Teams pour offrir des expériences de co-édition avancée.

S’appuyant justement sur ce SDK, Excel Live permet à de multiples utilisateurs de collaborer, éditer, modifier, enrichir les tableaux Excel, simultanément et en temps réel, sans quitter Teams.

 <

Video Clip for Teams

Une nouvelle fonctionnalité dénommée Video Clip for Teams rappelle l’une des dernières innovations introduites par Slack. Elle permet d’enregistrer, envoyer et visualiser au sein des canaux de discussion Teams de courtes vidéos.

De nouvelles fonctionnalités pour Windows 365

Windows 365 c’est le nom donné à l’offre de « PC dans le Cloud », de « DaaS pour tous », proposée par Microsoft. Microsoft annonce l’arrivée de plusieurs améliorations : le support de Citrix HDX Plus pour étendre le support des périphériques et la gestion des sécurités, le support de Windows Autopatch (le service d’automatisation des patchs lancé cette année par Microsoft) et le support d’une fonction « Point in Time Restore » pour restaurer un PC à une heure ou date précédente.

Viva Engage, Yammer réinventé pour Teams…

Cela fait un peu plus d’un an que Microsoft a lancé sa plateforme de gestion de « l’expérience employé » (EX). Elle compte déjà plus de 10 millions d’utilisateurs dans le monde et ne cesse de s’enrichir. Après avoir récemment introduit Viva Goals et Viva Sales, Microsoft lance un nouveau module « Viva Engage ». Celui-ci fait le lien entre deux univers diamétralement opposés de la communication au sein de l’entreprise : Teams et Yammer !

Autrefois fer de lance de la communication d’entreprise, Yammer est un « réseau social d’entreprise » un peu tombé en désuétude mais qui reste un excellent moyen de diffuser des messages à toute l’entreprise. S’appuyant sur Yammer, Viva Enage est un pur outil de Team Building et de création de communautés au sein de Teams. « Les dirigeants peuvent partager des nouvelles et des points de vue, répondre aux questions et faciliter les conversations bidirectionnelles qui aident les employés à se sentir entendus et inclus« , explique Microsoft. « Grâce aux fonctionnalités Storyline et Stories, les employés peuvent se connecter avec leurs collègues et partager leurs pensées, leur expertise, leurs passions et leurs idées. »

 <

Project AirSim combine simulation aéronautique, jumeaux numériques et Metavers.

Microsoft continue d’explorer le potentiel du Metaverse et des jumeaux numériques. La plateforme ‘Project AirSim » veut aider les concepteurs de drones et taxis volants à créer des intelligences de vol autonomes.

Hébergée dans Azure, cette plateforme permet de créer, entrainer et tester des véhicules volants autonomes en toute sécurité avec une simulation de haute fidélité. Microsoft explique que « dans des environnements réalistes, les modèles d’IA développés sous AirSim peuvent effectuer des millions de vols en quelques secondes, apprenant à réagir à d’innombrables variables comme ils le feraient dans le monde physique : comment le véhicule volerait-il sous la pluie, la neige fondue ou la neige ? Comment les vents forts ou les températures élevées affectent-ils l’autonomie de la batterie ? La caméra du drone peut-elle voir les bras d’une turbine par temps couvert aussi bien que par temps clair ? »