Après l’expérience « employés », Microsoft s’intéresse à l’expérience « vendeurs » et enrichit son univers Viva d’un nouveau module « Viva Sales » !

En février 2021, anticipant les besoins des entreprises de gérer à la fois les nouvelles tendances de travail hybride et les nouvelles aspirations d’une workforce encline à la « grande démission », Microsoft lançait sur le marché un produit ancré sur les préoccupations des RH : Microsoft Viva.

Véritable plateforme de gestion de l’expérience des employés, Microsoft Viva s’est rapidement imposée comme une nouvelle pièce maîtresse du portfolio applicatif de l’éditeur. En un an, la plateforme accueille déjà plus de 10 millions d’utilisateurs. Et elle n’a cessé de s’enrichir de nouveaux modules faisant désormais de Microsoft un acteur majeur de l’univers de la digitalisation de la fonction RH et des plateformes de Digital Workplace. Mais jusqu’ici, tous ces nouveaux modules visaient à répondre à des problématiques horizontales touchant l’ensemble des collaborateurs des organisations, de la gestion des talents à la gestion des connaissances en passant par la gestion du triptyque « retraining (formation), reskilling (reconversion), upskilling (perfectionnement)».

Désormais Microsoft commence à s’intéresser aux extensions verticales de sa plateforme. Et la première dimension explorée est sans surprise celle de la vente et donc des vendeurs.

Viva Sales s’adresse ainsi aux équipes de ventes et se veut un compagnon intelligent du CRM : « Sales offre aux fonctions commerciales des moyens technologiques de pointe pour mieux comprendre leurs clients et conclure leurs ventes plus rapidement, avec des recommandations pertinentes basées sur de l’intelligence artificielle » explique l’éditeur.

Intégré à Outlook, à Teams, à la plateforme CRM de l’entreprise (Microsoft Dynamics 365 bien sûr mais aussi Saleforce et autres CRM), aux outils Office 365 et aux autres sources de données via des connecteurs, Viva Sales tague tous les contenus relatifs à un client de sorte à en avoir une vue la plus complète possible et être en mesure de fournir des recommandations contextualisées grâce à l’IA.

« En améliorant le système CRM avec les données d’engagement client de Microsoft 365 et Teams, et en exploitant la puissance de l’intelligence artificielle (IA), Viva Sales permet aux vendeurs d’être plus connectés avec leurs clients, ce qui se traduit par des engagements client plus personnalisés et des affaires conclues plus rapidement. Cela se produit grâce à une simple fonction de marquage des clients, qui automatise la capture des données, fait gagner du temps au vendeur et fournit à son organisation une image plus complète de l’état du Business et des clients. Grâce à l’intelligence artificielle intégrée, Viva Sales est comme un coach de vente qui fait avancer les affaires grâce à des recommandations et des rappels. Cette couche d’intelligence fournit aux vendeurs les informations dont ils ont besoin pour les aider à être plus productifs » explique Judson Althoff, CCO de Microsoft.

Dit autrement, Microsoft marche ouvertement sur les platebandes de l’IA de Salesforce (Einstein) en s’appuyant sur la pénétration d’Outlook, Teams et Viva dans le quotidien des collaborateurs de l’entreprise. C’est plutôt malin. « Viva Sales est le compagnon de n’importe quel système CRM. Il capture des données précieuses sur l’engagement des clients, automatise intelligemment la collecte de données, fournit des informations en temps réel sur les recommandations et les meilleures actions à entreprendre jusqu’à la conclusion de l’affaire. Il donne également aux responsables des ventes une vue plus globale de ce qui se passe dans chaque compte, afin qu’ils puissent mieux gérer et prévoir leurs résultats commerciaux« , détaille Emily He, VP Business Apps de Microsoft.

Selon Microsoft, Viva Sales permet notamment de :

Suivre et assembler automatiquement des données de son portefeuille clients via l’option « Marquer comme client » dans Outlook, Teams ou Office.

Ajouter rapidement de nouveaux clients dans Excel de façon automatique et d’appliquer des filtres.

Mieux comprendre les clients grâce à des résumés d’appels, des conseils de conversation en temps réel et des éléments d’action pour les appels.

Utiliser des transcriptions d’appels pour mieux se concentrer sur la conversation en se libérant de la prise de notes.

« L’avenir de la vente n’est pas dans un nouveau système. Il s’agit d’apporter les informations dont les vendeurs ont besoin au bon moment, dans le bon contexte et dans les outils qu’ils connaissent, afin de rationaliser leur expérience de travail. Donner aux vendeurs les moyens de passer plus

temps avec leurs clients était notre objectif – et nous l’avons fait en réimaginant l’expérience de vente avec Viva Sales » explique Judson Althoff.</^p>