Il y a un an, Microsoft lançait sa propre plateforme d’EX, bouleversant le marché de l’expérience « Employés » et celui des outils RH. Un pari payant pour l’éditeur.

La pandémie et son impact sur l’organisation du travail ont profondément contribué à accélérer la numérisation des processus RH et les RH en général. Dans un monde de travail hybride et de nouvelles attentes des salariés, les entreprises doivent réinventer leurs politiques d’embauche, de conservation, et de formation des talents. De ces besoins, qui existaient avant la pandémie mais ont été transformés par la crise pandémique, sont nées des plateformes de gestion de « l’expérience employé » ou EX (Employee eXperience). Ces plateformes ‘centrées sur l’employé’ sont une surcouche aux plateformes HCM (Human Capital HCM) et permettent d’introduire des interactions entre salariés et RH dans la gestion de la vie de l’employé de son embauche à son départ en passant par ses évolutions de poste, sa vie au sein de l’entreprise, sa formation, ses objectifs, son bien être … Elles permettent aussi au RH de mesurer le succès de leurs initiatives et la perception qu’en ont les employés. Certains décrivent ces plateformes EX comme la nouvelle génération des « portails employés » mis en place parfois très manuellement par les DRH.

Les acteurs historiques de ce marché se nomment Qualtrics (racheté par SAP), PeopleSpheres, Ti-People… Depuis de nombreuses entreprises sont venues se greffer sur ce marché souvent en se spécialisant sur des modules à même de se greffer sur les plateformes EX sur des sujets comme la gestion de la performance, la formation, l’écoute des employés, les marketplaces de talents, la gestion des compétences, l’intégration vie professionnelle/vie personnelle, etc.

Cependant, le marché est encore naissant. Gartner estime que fin 2021, seulement 5% des entreprises disposaient d’une telle plateforme. Elles seront 50% en 2025 selon les anticipations du Gartner.

Il y a un an, Microsoft lançait Viva. En lançant sa propre plateforme EX, complément logique de LinkedIn et de Teams (avec lesquelles elle s’intègre totalement), Microsoft a totalement bouleversé ce marché et en a partiellement redéfini les règles.

Deux chiffres résument cette réalité : 12 mois après son lancement, Microsoft Viva compte plus de 10 millions d’utilisateurs actifs par mois et plus de 1000 entreprises clientes payantes (parmi lesquelles Blum, PayPal, Unilever, etc.). Pas mal pour une plateforme aussi nouvelle sur un marché naissant et alors même que Microsoft était encore inexistant ou presque sur le marché RH, il y a un an.

Et Microsoft fait tout pour en faire sa nouvelle pépite. L’éditeur a beaucoup investi en 2021 pour enrichir sa plateforme en acquérant notamment Ally.io (spécialiste de la méthode OKR pour manager la productivité par la collaboration), mais aussi quoique plus indirectement ClipChamp (plateforme de montage de vidéos) ou encore TakeLessons (cours et leçons en ligne).

Tout en se gargarisant de ce succès, Microsoft reconnaît aussi dans un billet de blog que le marché de l’EX est encore immature et qu’il se transforme et s’enrichit avec l’adoption du travail hybride et l’adoption de Viva par les entreprises clientes mais aussi par l’éditeur en interne. Kirk Koenigsbauer, Chief Operating Officer et Corporate Vice President ‘Experiences + Devices’ de Microsoft, explique ainsi que « chez Microsoft, nous sommes sur le même chemin que nos clients en adoptant Viva pour notre propre usage. Dans notre série de blogs sur le développement de Viva, nous décrivons notre première vision d’une EXP ainsi que les progrès récents de notre propre déploiement ici chez Microsoft. Nous espérons que ces expériences, que nous continuerons à partager, vous aideront à découvrir de nouvelles façons de choyer vos employés et de les aider à s’épanouir dans l’entreprise« .