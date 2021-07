À l’occasion de sa conférence Inspire 2021 dédiée aux partenaires, Microsoft concrétise enfin son offre de « PC dans le cloud » en préparation depuis de très longs mois.

On en parlait déjà en novembre dernier alors que circulaient quelques captures d’écran et que Microsoft permettait à quelques entreprises triées sur le volet d’expérimenter les prémisses de sa future offre. L’éditeur a officialisé hier une nouvelle offre DaaS (Desktop as a Service) permettant aisément à toute TPE, PME, ou grande entreprise d’offrir à leur collaborateur des PC sécurisés hébergés dans le Cloud et accessibles depuis n’importe quel terminal.

Connue sous le nom de « Projet Deschutes », cette nouvelle offre est officiellement baptisée « Windows 365 ».

L’offre prend évidemment un sens particulier alors que les entreprises réfléchissent à l’hybrid work et cherchent à adapter leurs postes de travail et leurs sécurités à un monde d’incertitude et à une flexibilité du travail amenant les collaborateurs à travailler de n’importe où et sur une grande variété de terminaux.

Un PC dans le cloud offre l’avantage d’être toujours à jour, toujours bien sécurisé, toujours disponible. Il rend aussi les applications Windows accessibles à tous les appareils puisque les programmes sont exécutés sur des serveurs Microsoft, seuls l’affichage et les interactions étant gérées en local. Avec Windows 365, tous les collaborateurs de l’entreprise peuvent ainsi disposer d’un PC et des applications Windows qu’ils aient entre les mains un vieux PC, un Mac, un smartphone Android ou iOS, un PC sous Linux, une tablette. Un PC dans le cloud ne souffre pas de pannes matérielles et d’obsolescence technique.

« Notre vision d’un ordinateur Cloud ‘Windows 365’ est d’offrir une nouvelle façon d’expérimenter Windows à travers la puissance du cloud, tout en résolvant les défis nouveaux et traditionnels pour les organisations. Ce nouveau paradigme n’est pas seulement de permettre et de sécuriser l’accès à distance. L’expérience des utilisateurs est plus importante que jamais pour attirer et retenir les talents, améliorer la productivité et assurer la sécurité » explique Wangui McKelvey, General Manager, Microsoft 365.

Présenté comme « un Windows Hybride pour un monde hybride », Windows 365 fonctionne actuellement avec Windows 10 mais basculera en Windows 11 dès la disponibilité du système. Le service sera officiellement lancé le 2 août, mais Microsoft n’a pas encore dévoilé les configurations et les tarifs.

Windows 365 s’appuie techniquement sur l’infrastructure DaaS « Azure Virtual Desktop » disponible depuis plusieurs années et conçue pour déployer et administrer des parcs de PC virtuels dans le cloud Azure. Mais, alors que « Azure Virtual Desktop » est facturé aux ressources consommées et s’adresse d’abord aux grandes entreprises, Windows 365 se veut immédiatement accessible même aux petites structures et est facturé avec un abonnement mensuel fixe.

« L’offre Cloud PC Windows 365 tire parti de la puissance du cloud et des capacités du dispositif pour fournir une expérience Windows 10 ou Windows 11 puissante, simple et sécurisée afin de permettre aux collaborateurs de rester productifs quel que soit l’emplacement ou le dispositif. Windows 365 offre une expérience de démarrage instantanée et permet aux utilisateurs de diffuser toutes leurs applications, outils, données et paramètres personnalisés à partir du cloud sur n’importe quel appareil, y compris Mac, iPad, Linux ou Android. L’expérience Windows reste cohérente, quel que soit le dispositif. Vous pouvez reprendre les travaux là où vous les avez arrêtés, parce que l’état de votre ordinateur virtuel perdure même lorsque vous fermez un appareil. Vous pouvez faire le même travail sur un ordinateur portable dans une chambre d’hôtel, une tablette dans une voiture entre deux rendez-vous, ou sur l’ordinateur du bureau lorsque vous y êtes ».

Un site Web dédié à Windows 365 est déjà accessible en attendant l’ouverture du service le 2 août.