Comment tirer davantage de revenus d’une plateforme très utilisée sans procéder à une augmentation ? En lançant une offre Premium bien sûr! Microsoft va lancer en février un Teams Premium boosté à l’IA mais plus onéreux…

En début d’année dernière, Microsoft procédait à une augmentation du coût des abonnements Microsoft 365 (ex Office 365) expliquant que les tarifs n’avaient pas évolué en 10 ans alors que le nombre de services et applications n’avait cessé d’augmenter.

Avec la crise économique actuelle et un marché du cloud et du collaboratif arrivé à maturation, Microsoft cherche une nouvelle rentabilité à ses offres et à monétiser certaines innovations notamment portées par l’IA.

L’éditeur va ainsi proposer prochainement une nouvelle offre pour son hub collaboratif Teams. Présenté à l’occasion de Microsoft Ignite en Octobre, Teams Premium va ainsi dans les prochaines semaines accueillir de nouvelles fonctionnalités exclusives comme :

– la traduction en temps réel du sous-titrage (autrement dit une transcription dans la langue de votre choix de ce que dit l’interlocuteur),

– l’enregistrement de marqueurs pour repérer quand les participants rejoignent ou quittent un meeting, la personnalisation des scènes du mode « Together »,

– les notifications par SMS pour rappeler les rendez-vous virtuels,

– la gestion avancée avec tout un ensemble d’analyses autour des rendez-vous virtuels…

Cette dérive est un peu inquiétante. On peut en effet craindre que désormais la plupart des nouvelles fonctionnalités soient uniquement réservées à l’offre Teams Premium. On peut aussi craindre de voir Microsoft multiplier les déclinaisons « Premium » de ses autres services au lieu de simplement enrichir les offres existantes. L’éditeur a beau clamé que les entreprises cherchent aujourd’hui « à en faire plus en dépensant moins », il ne leur rend pas la vie plus facile pour autant.

Pour l’instant, Microsoft n’a pas officialisé le tarif de son offre Teams Premium qui doit être lancée en février prochain. Mais certaines sources prédisent un prix de l’ordre de 10$ par utilisateur et par mois.

