Comme souvent, Microsoft concentre ses annonces pour sa grande conférence Ignite. Et cette année, l’éditeur a beaucoup de nouveautés en catalogue dont trois nouvelles applications (Designer, Spaces, Syntex) pleines d’IA et qui viendront enrichir la galaxie Microsoft 365…

Parmi les thèmes récurrents de cette édition 2022 de Microsoft Ignite, l’engagement des collaborateurs et leur productivité sont au cœur de bien des annonces. « Re-energize your Workforce with Microsoft 365 » est ainsi l’un des 5 piliers évoqués en introduction par Satya Nadella afin de permettre aux entreprises de continuer d’innover en cette période de crises économiques et géopolitiques et au final « de faire plus en dépensant moins » (le grand leitmotiv de cette édition).

L’un des moyens d’y arriver est de procurer aux collaborateurs de l’entreprise de nouveaux outils dopés à l’intelligence artificielle. Et dans ce domaine, trois annonces majeures doivent retenir votre attention :

Microsoft Designer : Tous des artistes grâce à l’IA

Pour l’instant plutôt destiné à des usages personnels et aux fans des réseaux sociaux, Microsoft Designer est une nouvelle application de création graphique qui utilise l’IA pour automatiquement vous suggérer des présentations et designs au rendu professionnel. À bien des égards, Microsoft Designer rappelle un service concurrent comme Canva, Crello (devenu VistaCreate) ou Snappa.

En fonction des images et des textes que vous sélectionnez, l’IA de Microsoft Designer vous propose automatiquement des mises en forme. Il n’y a plus qu’à en sélectionner une, éventuellement l’éditer puis la publier.

L’une des grandes originalités de Designer, c’est que l’application est aussi interfacée avec l’IA « Dall-E » d’OpenAI. Cette IA est capable de générer des images photoréalistes à partir d’une description que vous formulez : « une licorne galopant sur la lune », « une sirène dans son château sous la mer », « un cosmonaute façon peinture sur pierre romaine », … Laissez libre cours à vos délires, Dall-E les concrétisera.

Microsoft Spaces réorganise le travail hybride

Le travail hybride a ses propres défis. Ces derniers ont inspiré la création de Microsoft Places, une nouvelle application pour permettre à chaque collaborateur de comprendre « qui est où » afin de ne pas, par exemple, aller au bureau juste pour découvrir que finalement tout reste de l’équipe a choisi d’assister à la réunion en télétravail, d’arriver dans une salle de réunion et découvrir qu’elle est trop petite parce que tout le monde a décidé d’être physiquement présente, ou de se lancer dans une discussion virtuelle pour découvrir que son contact est en fait dans la pièce d’à côté… Autant de scénarios nés de l’ère post pandémique et des évolutions du travail hybride.

Microsoft Spaces vise à éviter ces situations frustrantes et à permettre à chacun de mieux apprécier s’il doit opter pour une présence physique ou virtuelle et au final de mieux s’organiser.

Typiquement, l’IA intégrée de Spaces est capable de vous alerter en vous signalant par exemple que vous avez prévu d’être en télétravail Lundi alors que 80% de votre équipe sera, elle, présente au bureau.

Au-delà, Spaces permet aussi aux entreprises de mieux comprendre les flux au sein de l’entreprise, l’utilisation des locaux, etc. Notamment, elle permet aux responsables d’opter pour une extinction des lumières ou du chauffage sur une partie des locaux parce que personne n’y viendra et d’optimiser ainsi les consommations énergétiques.

Microsoft Syntex pour avoir la bonne info au bon moment

Microsoft Syntex n’est pas un « outil » à proprement parler mais plutôt un ensemble de services, d’applications et d’outils low-code, tous boostés à l’IA, pour permettre aux entreprises de classer et retrouver l’information plus facilement. Ce n’est d’ailleurs pas totalement une nouveauté mais plutôt une évolution d’une fonctionnalité introduite il y a deux ans dans Sharepoint et qui est désormais étendue à toutes les sources d’information de l’entreprise.

« Content AI », ou le contenu enrichi par l’IA, tel est la fondation de Syntex. La solution exploite les nouvelles IA de Microsoft pour lire, comprendre, marquer (tag) et indexer toutes les données non structurées (d’origine numérique ou physique) et vous présenter l’information utile dans le contexte de votre travail.

Les IA de Syntex analysent le contenu des images et des vidéos (avec de base une reconnaissance de plus de 10 000 objets), comprennent et structurent les informations, taguent et sécurisent les informations, génèrent automatiquement des résumés, recherchent et présentent l’information de façon contextualisée, déclenchent automatiquement des tâches et des actions, etc.

Syntex permet de présenter l’information recherchée ou dont on a besoin directement depuis les apps Microsoft 365 sans avoir à switcher entre les applications et surtout sans avoir à fouiller dans le patrimoine informationnel, l’IA comprenant vos besoins grâce à sa perception des contextes.

Une nouvelle App Microsoft 365 pour faire disparaître Office Microsoft a également annoncé une refonte de son application « Office ». Désormais dénommée « Microsoft 365 », celle-ci offre une expérience unifiée sous Windows, mobiles et Web. Celle-ci offre une vision de tous vos documents, simplifie l’accès aux derniers documents et aux différents modules de la suite (tout en permettant à Microsoft de mieux permettre à chacun de les découvrir) mais aussi à des fonctions comme la signature de PDF, la transformation d’un scan en texte, etc. Mais au delà de l’application, ce changement marque une volonté accrue de faire disparaître le mot « Office » et le logo associé. Apparemment, chez Microsoft, on trouve la marque « Office » un peu trop attachée au passé et à un monde d’applications lourdes. Petit à petit, l’éditeur fait tout pour effacer « Office » du vocabulaire et imposer la marque « Microsoft 365 ».

