Un anniversaire un peu tristounet… A l’occasion d’une conférence Surface marquant les 10 ans de l’existence de la marque, Microsoft n’a lancé aucun vrai nouveau hardware et s’est contentée des mises à jour itératives annuelles de ses produits phares que sont Surface Pro et Surface Studio. En revanche, l’éditeur avait des surprises logicielles…

Certains espéraient peut-être un show plus exceptionnel et plus riche en innovation pour les 10 ans de Surface. Finalement, l’événement Surface de ce 12 octobre n’aura dévoilé aucune surprise côté matériel, les spécifications des nouveaux Surface Laptop 5, Surface Pro 9 et Surface Studio 2+ ayant fuité sur la toile depuis plusieurs jours.

Les surprises réservées par Panos Panay, le patron de la division Windows & Surface, étaient, au final, logicielles !

Tout d’abord Microsoft lance une nouvelle application dénommée Microsoft Designer pour vous aider à créer des visuels calibrés pour les réseaux sociaux en quelques clics mais avec beaucoup, vraiment beaucoup d’intelligence artificielle en arrière-plan pour réaliser tout le travail de suggestion et d’assemblage. Microsoft Designer vient rejoindre la galaxie des applications Microsoft 365 et sera automatiquement ajoutée à l’abonnement sans surcout.

Ensuite, Panos Panay a annoncé non seulement le support de iCloud au sein de l’application Photos de Windows mais aussi et surtout l’arrivée de Apple TV et Apple Music dans Windows Store !

Mais revenons aux annonces matérielles…

Surface Pro 9 : un modèle ARM en 5G, les modèles Wi-Fi en Intel

L’appareil iconique de la gamme Surface connait donc une neuvième itération complètement dans la lignée de celle précédente : on retrouve l’écran à bordure fine et le design plus arrondi qui avait été inaugurée par la Surface Pro X (sous ARM) avant d’être repris sur la Surface Pro 8 (en Intel) et raffiné sur cette nouvelle Surface Pro 9 déclinée en processeur Intel Core de 12 ème génération ou en processeur ARM (mettant ainsi officiellement fin à la carrière de la Surface Pro X) si vous optez pour la version 5G.

En effet, Surface Pro 9 sera disponible en version WiFi Core i5, WiFi Core i7 mais aussi en version 5G avec cette fois un processeur Microsoft SQ3 co-développé avec Qualcomm et en architecture ARM.

En quoi Surface Pro 9 se différencie-t-elle de la Surface Pro 8 ?

1/ Au niveau de l’écran, la taille de 13 pouces avec 2880 x 1920 pixels de résolution est conservée, mais dispose désormais du HDR et d’un rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. L’écran supporte également deux nouveaux traitements d’amélioration des images : Dolby Vision et Auto Color Management.

2/ Surface Pro 9 répond aux spécifications Intel EVO et est équipée de processeurs Intel Core de 12ème génération aux performances graphiques significativement meilleures que sur Surface Pro 8.

3/ L’autonomie est étendue à 15,5 heures grâce aux nouveaux processeurs Intel et à leur combinaison de cœurs « P » (Performance) et « E » (Efficience).

4/ Surface Pro 9 dispose d’une nouvelle caméra avant FHD avec amélioration de la luminosité et d’une caméra arrière 4K.

5/ Surface Pro 9 dispose de 2 ports USB-C compatibles « USB4/Thunderbolt4 »

6/ Surface Pro 9 bénéficie du WiFi 6E (la 8 n’était qu’en WiFi6) et du Bluetooth 5.1

7/ Surface Pro 9 est disponible dans 4 coloris : Graphite, Sapphire et Forest.

Qu’est-ce qui différencie la Surface Pro 9 de la Surface Pro 5G ?

1/ La Surface Pro 9 5G est dotée d’un modem intégré qui lui offre une connectivité 5G.

2/ La Surface Pro 9 est en processeurs Intel, la SP 9 5G en processeur Microsoft SQ3 ARM.

3/ L’autonomie de la Surface Pro 9 5G atteint les 19 heures d’utilisation.

4/ La Webcam FHD de la Surface Pro 9 5G bénéficie de fonctionnalités avancées d’amélioration des images par l’IA : Portrait Blur (floutage du fond), Automatic Framing (cadrage automatique), Eye Contect (ajustement de la position des yeux).

5/ La Surface Pro 9 5G embarque un chip de sécurité Microsoft Pluton.

6/ L’écran de la Surface Pro 9 5G n’est pas compatible Dolby Vision et Auto Color Management.

7/ La Surface Pro 9 5G est limitée à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage alors que la « Pro 9 » peut embarquer 32 Go de RAM et 1 To de stockage.

8/ La Surface Pro 9 5G se contente de deux ports USB-C 3.2 (et non USB 4/Thunderbolt 4).

9/ La Surface Pro 9 5G n’est disponible qu’en couleur « Platine ».

Surface Laptop 5 : Microsoft abandonne AMD et c’est tout…

Microsoft met également à jour son ordinateur portable, le Surface Laptop décliné en version 13,5 pouces et en version 15 pouces. Côté design, le Laptop 5 diffère peu du Laptop 4 mais est disponible dans de nouveaux coloris. Côté technique, le Laptop 5 abandonne les processeurs AMD pour adopter les mêmes processeurs Intel Core i5 et Intel Core i7 de 12ème génération que la Surface Pro 9. Selon Microsoft, le Laptop 5 est 50% plus rapide que le Laptop 4. L’autonomie est aussi portée à 18 heures.

On notera que l’écran supporte le traitement Dolby Vision mais n’adopte pas le 120 Hz de la Surface Pro 9. Côté connectique on retrouve comme sur 1 port USB-C (qui passe en USB 4/Thunderbolt 4) et 1 port USB A (en USB 3.1)

La caméra embarquée reste en résolution 720p.

Service minimal donc dans la modernisation du Surface Laptop 5 qui reste un bel appareil sans grande originalité.

Surface Studio 2+ : Un design au top mais toujours un train de retard

C’est aussi un service minimal qui caractérise la mise à jour du Surface Studio 2 qui n’avait plus évolué depuis 2018 ! Les améliorations sont si minimes que Microsoft se contente d’appeler « 2+ » le nouvel appareil.

Celui-ci bénéficie d’une mise à jour vers les Intel Core i7 de 11ème génération (pourquoi pas la 12ème, mystère), d’un nouveau GPU 3060 et de l’adjonction de 3 ports USB-C en Thunderbolt 4. L’écran reste un 28 pouces désormais doté du Dolby Vision mais toujours pas du 120 Hz.

Deux nouveaux accessoires Surface

Microsoft a lancé également deux nouveaux accessoires :

– Le premier est une télécommande pour piloter vos présentations PowerPoint avec des fonctions pour les diffusions sous Teams.

– Le second est un nouveau Dock USB-C doté d’un haut-parleur et de micros de haute qualité auxquels s’ajoutent 2 ports USB-C, 1 port USB A et un port HDMI.

Microsoft Designer démontre la puissance de l’IA

Microsoft va beaucoup parler d’IA à l’occasion de la conférence Microsoft Ignite qui ouvre ce soir. Mais l’éditeur a donné le ton juste avant avec sa conférence Surface et l’annonce surprise de Microsoft Designer (disponible en Preview) qui s’inspire un peu du Designer IA de PowerPoint mais exploite la puissance de l’IA DALL-E 2 d’OpenAI qui permet de décrire une image avec des mots et de voir le résultat visuel automatiquement inventé par l’IA.

L’application permet de créer des designs visuels principalement destinés aux réseaux sociaux à partir d’éléments que vous lui fournissez ou que vous générez avec l’IA. Microsoft Designer propose alors différentes mises en forme.

L’application sera bientôt également intégrée à Microsoft Edge pour que vous puissiez composer vos messages réseaux sociaux sans quitter le navigateur.

À noter que pour ceux qui ne savent plus quel outil Microsoft utiliser pour créer une publication, l’éditeur lance Microsoft Create, un site Web qui vous guide pas à pas pour utiliser le bon outil en fonction de ce que vous voulez faire !

<

Surprise, Apple TV et Apple Music débarquent sur le Windows Store !

Windows se réconcilie avec le monde Apple… À moins que ça ne soit l’inverse. Microsoft confirme que l’accès direct à iCloud sera incorporé à son application Photo en Novembre.

Microsoft a également annoncé que Apple Music App et Apple TV App débarqueront en 2023 sur le Windows Store, avec des versions « preview » dès cette fin d’année