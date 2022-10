À l’occasion de Google Cloud Next’22, l’hyperscaler a annoncé la preview de Dual Run, une technologie acquise auprès de la banque Santander pour faciliter la migration des workloads mainframes sur GCP en limitant les risques et en simplifiant considérablement le processus.

Migrer les workloads mainframes vers le cloud devient un thème récurrent chez tous les hyperscalers. Ce sujet a engendré l’apparition d’un certain nombre de services et de guides de bonnes pratiques chez Azure en particulier, chez AWS depuis l’an dernier (et ses services AWS Mainframe Modernization), et même chez IBM (IBM Z as a Service et Wazi as a Service)!

À l’occasion de Google Cloud Next’22, qui se tient cette semaine, la division cloud de Google se mêle à la bataille du mainframe cloudifié et lance un nouveau service dénommé « Dual Run ». Cette solution de modernisation des Workloads Mainframes existants prétend considérablement simplifier leur migration vers le cloud tout en limitant les risques d’une telle aventure. Il est vrai que tout ce qui tourne encore sur mainframes tend à être des workloads tellement critiques que personne n’ose y toucher. Il faudra bien cependant s’intéresser un jour ou l’autre à leur réinvention, et aujourd’hui n’est probablement pas trop tôt pour démarrer l’aventure. C’est en tout cas l’avis des hyperscalers qui y voient une niche rémunératrice.

Google rappelle que « le couplage étroit entre données et couche applicative constitue l’un des principaux défis de toute modernisation des workloads mainframes… Dual Run permet un traitement parallèle : les clients peuvent exécuter simultanément des charges de travail sur leurs mainframes existants et sur Google Cloud, ce qui leur permet d’effectuer des tests en temps réel et de recueillir rapidement des données sur les performances et la stabilité, sans perturber leurs activités. Une fois qu’ils sont satisfaits de l’équivalence des performances fonctionnelles des deux systèmes, le nouvel environnement Google Cloud peut alors devenir le système de référence des clients, tandis que les systèmes mainframes existants peuvent servir de sauvegarde si nécessaire et le temps nécessaire ».

« La modernisation de l’infrastructure informatique mainframe, héritée du passé, représente un tremplin important vers l’ère du cloud pour de nombreuses entreprises », ajoute Sachin Gupta, vice-président et GM, Infrastructure, Google Cloud. « En déplaçant les systèmes mainframe vers le cloud, les organisations ont la possibilité de mieux utiliser leurs données, de mettre en place des protections de cybersécurité plus solides et de construire une nouvelle base pour les transformations numériques qui seront le moteur de leur croissance future. Dual Run simplifie ce processus et réduit tous les risques associés ».

Ce nouveau service de Google s’appuie sur une technologie à l’origine dénommée Gravity et développée par la banque « Banco Santander » alors que celle-ci cherchait à moderniser son infrastructure mainframe sur le cloud. Google a acquis la licence exclusive de cette technologie et l’a généralisée. En mai dernier, Santander affirmait avoir migré 80% de ses workloads vers le cloud grâce à Gravity.

Le système fonctionne en créant une sorte de jumeau numérique du mainframe à base de parallélisation de centaines de VMs sous GCP. Un mécanisme s’assure que chaque transaction est envoyée à la fois sur le mainframe et sur le service Dual Run de Google (un autre mécanisme de planification synchronisée étant utilisée pour le batch). Une console centrale temps réel hébergée sur Google Cloud permet ensuite de monitorer en temps réel les activités des deux systèmes et surtout de visualiser les différences dans les temps de réponse entre le mainframe et le déploiement GCP. L’entreprise dans un premier temps peut ainsi continuer d’utiliser le système mainframe comme système principal, le système sous GCP se comportant comme un système secondaire synchrone. Une fois rassurée – et une fois la solution GCP convenablement dimensionnée et configurée – l’entreprise peut alors switcher pour faire de GCP l’infrastructure primaire tout en conservant le mainframe en sauvegarde synchrone.

Sur le papier, cette solution de migration simultanée des données et des workloads vers le cloud parait bien séduisante. Bien que créée à l’origine pour le milieu bancaire et les mécanismes transactionnels propres aux banques, Google semble avoir adapté la technologie pour la rendre plus universelle et affirme que celle-ci peut être utilisée par le retail, la santé, l’industrie et le secteur public.