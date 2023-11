À l’occasion de sa conférence Ignite 2023 cette semaine, Microsoft a dévoilé plusieurs améliorations en cours de développement pour son hub collaboratif Teams. L’IA et l’immersion 3D vont y jouer un rôle prépondérant.

Teams s’est plus qu’imposer dans le paysage des entreprises. Le hub collaboratif – utilisé par plus de 300 millions de personnes dans le monde – est devenu central dans l’évolution des partages d’information et d’organisation des réunions. Dopée à l’IA, son utilité au quotidien devrait s’en trouver renforcée. Microsoft en a bien conscience et veut multiplier les usages de l’IA dans son Hub. Mais l’éditeur continue aussi sur l’attractivité et l’immersivité de réunions hybrides et virtuelles.

L’IA au cœur du collaboratif

Sans surprise, Microsoft compte de plus en plus renforcer le rôle de son IA Copilot au cœur de Teams. Avec derrière l’idée d’avoir non seulement une IA assistante dans l’organisation de votre agenda mais également une IA capable de participer à votre place aux réunions où vous êtes essentiellement spectateur, vous en faisant un briefing ensuite en temps et heure.

Microsoft a notamment cherché à mieux intégrer le potentiel de Teams Premium (qui intègre des fonctions comme Intelligent Recap) et celui de Copilot. En combinant les deux fonctionnalités, il devient possible de poser des questions sur une réunion et recevoir les réponses adéquates. Mais les nouveautés vont bien au-delà :

Copilot s’intègre aux appels

Teams est de plus en plus utilisé pour réaliser des appels téléphoniques (en VoIP comme en RTC) au sein des entreprises. Désormais, Copilot peut être activé pour analyser les échanges. Ainsi, durant l’Appel, l’IA capture les points importants et génère un compte rendu avec la liste des actions à entreprendre.

Une aide au rattrapage

Rattraper tous les échanges d’un canal ou d’une réunion n’est jamais simple. Copilot peut depuis le début vous résumer les échanges en un clic. Mais il va désormais plus loin en proposant des invites préprogrammées qui aident à identifier les décisions cruciales, les sujets qui réclament une action, etc. Cette idée de proposer des invites pré-rédigées devrait se multiplier à l’avenir dans toutes les IA de Copilot for Microsoft 365. Elle permet de compenser le manque d’expertise des utilisateurs dans la rédaction des invites (prompt).

Des échanges Copilot séparés

Parmi les nouvelles fonctionnalités, on notera la possibilité désormais, lors d’une réunion, d’échanger tous ensemble avec l’IA Copilot sans que ces échanges ne viennent interférer avec la transcription de la réunion. Les utilisateurs peuvent donc interagir librement avec Copilot pendant la réunion, poser des questions et demander de l’aide en temps réel sans que ces échanges ne soient conservés dans la transcription automatique du meeting. La possibilité ou non de ne pas retenir ces échanges avec l’IA se définit sur l’écran d’administration de Teams.

Aide à la rédaction

L’aide à la rédaction de Copilot, que l’on retrouve notamment dans les emails Outlook et dans Word, fait son apparition dans Teams. L’IA peut désormais vous aider à rédiger vos messages dans les discussions des réunions, comme dans les canaux de discussion. Outre la possibilité de demander à Copilot de rédiger un message dans la tonalité et la longueur voulue, l’IA peut aussi vous proposer de réécrire un message ou d’y ajouter une pointe d’humour.

Intelligent Recap rencontre Copilot

L’intégration d’Intelligent Recap avec Copilot apporte une nouvelle dimension à l’engagement post-réunion. Les utilisateurs disposant d’une licence Microsoft 365 Copilot et d’une licence Teams Premium peuvent désormais poser des questions spécifiques sur une réunion et recevoir des réponses claires, ce qui permet à tous les membres de l’organisation de rester sur la même longueur d’onde.

L’intégration de Copilot à Whiteboard

Le tableau blanc virtuel et collaboratif de Microsoft reste un outil méconnu bien qu’il bénéficie d’une forte intégration à Teams. Cette intégration va justement permettre à Copilot de faire le lien entre les discussions Teams et les idées exprimées sur le tableau Blanc pour structurer l’ensemble. Copilot pourra aussi interpréter tout un tableau blanc pour réorganiser les idées et faire un résumé.

L’intégration de Microsoft Designer dans Teams

Microsoft Designer est un nouvel outil de communication et d’aide à la composition de messages « réseaux sociaux », bannières et autres supports numériques qui intègre l’IA de DALL-E 3 pour la génération des visuels et l’IA Copilot pour la suggestion des textes et mises en forme. Microsoft annonce que l’intégration de Designer dans Teams pour créer bannières et annonces sera disponible dans les semaines à venir. Par ailleurs « Copilot in Microsoft Designer » bénéficiera aussi d’autres intégrations pour un usage dans Whiteboard, Word ou PowerPoint d’ici la fin de l’année.

Des petits plus bien sympas

En outre l’IA va permettre de rendre les réunions plus interactives. Typiquement, il sera désormais possible d’utiliser des effets génératifs pour décorer et animer votre fond virtuel. Il suffira d’expliquer à l’IA quel fond vous voulez qu’elle crée derrière votre image caméra. Vous pouvez même lui demander de « nettoyer » l’endroit où vous vous trouvez pour qu’on ne voit pas ‘le bordel’ qui vous entoure.

De l’immersion même sans métavers

Les Immersive Spaces sont une fonctionnalité actuellement en préview qui sera généralisée en janvier 2024. Immersice Spaces est la transposition de l’outil de métavers pour entreprise « Microsoft Mesh » au cœur de Teams. La fonction transforme la vision très 2D des réunions Teams en un espace de rencontre en 3D.

Elle s’appuie sur la notion d’avatars récemment lancée dans Teams. Mais cette fois, chaque utilisateur est représenté par un avatar en 3D. Et tous les participants sont plongés dans un environnement 3D choisi spécifiquement en fonction du type de réunion ou des besoins. Cela peut être un espace communautaire, une table de réunion, une machine à café virtuelle, etc.

L’une des grandes particularités de ses espaces est qu’ils bénéficient d’une totale spacialisation du son avec des « zones audio ». Dit autrement, des sous-groupes peuvent mener dans le même espace des conversations simultanés sans se déranger les uns les autres.

Par ailleurs, ces univers 3D sont interactifs. Ils peuvent même être ludiques.

Pas besoin de casque de réalité virtuelle pour profiter de ces espaces 3D. Même si l’expérience avec un casque VR devrait se révéler plus intense.

Autant de nouveautés qui seront malheureusement – pour leur grande majorité – payantes car uniquement accessible aux abonnés du très coûteux « Copilot for Microsoft 365 » (30$ par utilisateur et par mois) ou aux abonnés de la version « Premium » de Teams.

