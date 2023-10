Microsoft a inauguré hier une mise à jour de ses deux clients Teams pour Windows (l’ancien et le nouveau) qui apporte plusieurs améliorations à la gestion des canaux de discussion.

Teams n’est pas qu’un outil de visio-conférence. C’est aussi – et au départ avant tout – un hub collaboratif bâti autour de canaux de discussions textuelles à la façon des messageries instantanées, concept popularisé par Slack.

Les canaux de discussion sont ainsi la plus ancienne fonctionnalité de Teams. Et Microsoft a enfin décidé de les dépoussiérer. La dernière version de son logiciel incorpore plusieurs nouveautés qui rendent l’utilisation de ces canaux plus agréable et ergonomique.

Rappelons que Teams pour Windows est actuellement disponible en deux versions : la version originale (basée sur le framework Electron) et la nouvelle version 50% plus rapide et plus légère (basée sur le framework React). La nouvelle version annoncée en Mars et disponible depuis la rentrée s’active en basculant l’interrupteur « Nouveau Teams » dans le menu général « … » (près de l’icône profil). Les améliorations apportées aux canaux sont disponibles sur les deux versions.

Tout d’abord, Teams dispose désormais d’une nouvelle vue Conversation plus claire et qui procure une expérience plus proche de l’idée de conversations simultanées que de celle de fils de discussion façon forums. Cette nouvelle vue permet de mieux se focaliser sur les discussions qui vous intéressent le plus. Il est aussi plus facile d’ordonner l’affichage des messages selon vos préférences.

Dans un même ordre d’idées, il est désormais possible de faire apparaître un message dans une fenêtre séparée ou encore d’épingler une publication pour mieux la mettre en évidence aux yeux de tous les membres du canal.

La boîte de saisie d’un message a également été revisitée et se veut plus pratique et instantanée mais aussi plus riche en outils de formatage des textes et images.

Microsoft a également revisité l’expérience de recherche à travers les canaux et au sein d’un canal avec l’apparition d’un nouveau volet « Find in Channel » (chercher dans le canal).

Pas sûr que ces changements mineurs engendrent une plus forte adoption des canaux de discussion. Bien des utilisateurs Teams se contentent simplement du Chat de discussion attaché à chaque réunion et utilise Teams comme leur outil de visio-conférence de prédilection. Les canaux de discussion imposent un changement culturel et organisationnel au sein des équipes dont la plupart des entreprises ne saisissent pas la valeur. L’email reste de toute façon bien trop ancré dans les habitudes pour que ces améliorations mineures aient la moindre chance de changer la donne…

