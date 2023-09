La gestion des frais professionnels est toujours un défi pour les entreprises. Pas facile de trouver l’équilibre entre convivialité, fluidité des processus et rigueur de gestion. L’arrivée d’Expensya au cœur de Teams promet une simplification et une efficacité accrues pour les clients communs des deux éditeurs.

Expensya, reconnu pour sa solution de gestion des dépenses et frais professionnelles, s’offre de nouvelles opportunités de marché en s’intégrant à Microsoft Teams. Le hub collaboratif de Microsoft est d’abord une plateforme ouverte sur laquelle les éditeurs peuvent se greffer pour se rapprocher des collaborateurs et s’intégrer aux fils de discussions et d’échanges.

Avec cette nouvelle intégration, les collaborateurs peuvent, en quelques clics et sans quitter leur environnement de travail, créer, soumettre et valider des notes de frais en temps réel. Un véritable gain de temps et d’efficacité ! Elle s’inscrit dans une volonté commune de fournir aux collaborateurs les outils nécessaires pour éliminer les tâches administratives et se consacrer pleinement à leur métier.

Gilles D’Aramon, Directeur GPS Microsoft France, salue « l’engagement d’Expensya qui permet aux entreprises d’adopter les bonnes pratiques digitales pour gagner en efficacité en simplifiant la vie des collaborateurs ».

« Nous sommes très fiers aujourd’hui d’être le 1er éditeur de logiciel de gestion des dépenses professionnelles en Europe, à offrir notre App web et mobile Expensya directement dans Teams, la plateforme collaborative des entreprises la plus utilisée au monde. Que de simplicité pour les utilisateurs de pouvoir faire ses notes de frais dans Teams, tout en utilisant sa messagerie instantanée, de manière collaborative » s’enthousiasme de son côté Karim Jouini, PDG d’Expensya.

Cette intégration n’engendre pas de surcoût aux utilisateurs actuels de Teams et Expensya.

Pour rappel, Expensya – qui a démarré au travers du programme « Microsoft for Start Up » – a été acquise par le groupe suédois Medius en juillet dernier.

