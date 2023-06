La solution de gestion des dépenses alimentée par l’IA et axée sur la mobilité Expensya va venir renforcer l’offre de Medius en matière de gestion des dépenses. C’est l’une des principales acquisitions de la zone MENA ( (Middle East and North Africa) dans l’univers du logiciel.

Medius, l’un des principaux fournisseurs d’automatisation des comptes fournisseurs (AP), annonce son intention d’acquérir Expensya, spécialiste tunisien des logiciels de gestion des dépenses, créé en 2014 par deux anciens ingénieurs de Microsoft.

Avec ses solutions automatisées de gestion des dépenses, Expensya dessert plus 700 000 utilisateurs dans plus de 100 pays, aidant ainsi les employés de plus de 6000 entreprises clientes à dépenser dépenser de manière autonome, à réduire les coûts, à gagner du temps et à optimiser le contrôle financier des dépenses. La solution s’intègre bien évidemment aux principales applications ERP, notamment SAP, Oracle et Microsoft Dynamics. La société a levé 20 millions de dollars lors d’un tour de table de série B en mai 2021.

Capitalisant à la fois sur l’obligation de facturation électronique qui arrive en France et sur ses technologies IA de détection des fraudes et doubles paiements, Medius veut au travers de ce rachat étendre ses capacités de gestion et de contrôle au domaine des dépenses en entreprises et ainsi complété de façon logique son offre actuelle. Cette acquisition permettra aussi à Medius de bénéficier du succès d’Expensya en France, en Tunisie et en Allemagne.

Jim Lucier, PDG de Medius, explique ainsi que « Expensya a développé une solution de gestion des dépenses des employés leader en Europe. Ses fondateurs, Karim et Jihed, et son équipe dirigeante partagent notre ambition de transformer la catégorie de la gestion des dépenses en utilisant la puissance de l’automatisation et de l’IA. Ensemble, nous pouvons offrir aux directeurs financiers des solutions qui peuvent les aider à transformer la finance tout en responsabilisant leurs équipes. Nous sommes ravis d’accueillir toute l’équipe au sein de la famille Medius. »

Pour Kevin Permenter, directeur de recherche pour les applications financières chez IDC, « ce projet d’acquisition d’Expensya par Medius va aider les responsables financiers à obtenir une vision holistique de la performance des voyages et de la situation financière de leur organisation en permettant aux données et aux dépenses liées aux déplacements professionnels de circuler entre les fonctions financières concernées. Les entreprises qui cherchent à prospérer dans la période post-pandémique auront besoin d’outils logiciels avancés comme ceux-ci pour faire face aux nouveaux aspects des voyages d’affaires. »

