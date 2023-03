A l’occasion de l’Adobe Summit 2023 qui se tient cette semaine, l’éditeur a dévoilé ses IA génératives Firefly et Sensei GenAI pour fluidifier et accélérer les processus de création graphique et les workflows marketing.

Maintenant que les IA génératives, réputées pour leur « créativité » s’infiltrent dans les moteurs de recherche (Bing IA), dans les suites collaboratives (Microsoft 365 Copilot, Google Worspace IA), dans les CRM et ERP (Dynamics 365 Copilot, Salesforce Einstein GPT), il fallait impérativement qu’elles s’intègrent également aux suites graphiques et créatives.

Firefly, générateur d’images et d’effets textuels

Adobe annonce Firefly, une nouvelle famille d’IAs Génératives intégrées à ses suites Creative Cloud, Document Cloud et Experience Cloud. Elles sont destinées à se fondre dans les expériences créatives des utilisateurs de Photoshop, Illustrator et autres outils de création graphique.

L’IA peut générer des images complètes, des éléments décors, placer des objets en situation, s’inspirer d’une texture pour en faire une brosse, et bien d’autres choses.

Une petite vidéo met en scène tout le potentiel de Firefly :

« L’IA générative se positionne comme la prochaine évolution de l’univers créatif. Une transformation technologique qui bouscule la relation entre le créateur et l’outil, créant ainsi un échange plus naturel, intuitif et in fine, plus puissant, entre l’Homme et la machine », explique David Wadhwani, President, Digital Media chez Adobe.

Selon Adobe, l’IA générative Firefly permet de répondre à une demande exponentielle de contenus graphiques au sein des entreprises et offre aux créateurs une solution pour travailler plus rapidement, plus facilement tout en préservant la qualité des contenus.

Pour l’instant plus centrés sur les images fixes et les effets de texte, les modèles Firefly ont été entraînés sur les images de sa photothèque Adobe Stock ainsi que sur des sources d’images sous licence libre ou tombées dans le domaine public.

Adobe explique que l’IA Firefly a été conçue pour créer du contenu utilisable en toute sécurité à des fins commerciales.

Adobe promet qu’aucun contenu n’est généré sur la base de propriétés intellectuelles d’autres créateurs et marques.

Conscient que ces IA génératives font directement concurrence aux créateurs qui publient des œuvres sur Adobe Stock, l’éditeur souhaite permettre aux créateurs de contenus de monétiser leurs compétences grâce à l’IA générative, comme c’est déjà le cas avec Adobe Stock ou Behance. « Adobe adopte une approche axée sur la rémunération des contributeurs Adobe Stock. Une méthode de rémunération qui sera détaillée et communiquée dès lors que la phase de bêta sera terminée » explique l’éditeur.

Sensei GenAI : De l’IA aussi pour les workflows marketing

Depuis plusieurs mois, nous expliquons que ces IA génératives sont une vraie révolution qui là pour durer par ce qu’elles s’insèrent naturellement et aisément dans les processus et workflows existants sans rien remettre en cause et sans nécessiter d’investissements lourds.

Dynamics 365 Copilot et Salesforce Einstein GPT s’insèrent ainsi naturellement dans les processus CRM, de vente et de support.

Microsoft 365 Copilot et Google Worskpace IA s’insèrent dans les processus bureautiques traditionnels pour faciliter la rédaction, la reformulation, le résumé de textes et emails.

Adobe veut désormais insérer des IA génératives au cœur des processus marketing et de sa plateforme Adobe Experience Platform.

Non seulement, l’éditeur annonce que les IA créatives « Firefly » seront incorporées dans Experience Cloud pour permettre aux collaborateurs de produire aisément du contenu utilisable à des fins commerciales, mais il lance également de nouveaux services « Sensei GenAI » permettant aux responsables marketing et leurs équipes de disposer de copilotes pour les aider à gagner en productivité. « Nous avons toujours envisagé l’IA comme le copilote des responsables marketing. Notre vision de l’IA générative englobe la totalité du cycle de gestion de l’expérience client, et nous continuerons de satisfaire les besoins de sécurité et de gouvernance des données de nos clients professionnels, » explique Amit Ahuja, Senior Vice President, Digital Experience Business, Adobe. « Le développement de l’activité des entreprises passe par les expériences client, et l’IA générative est une technologie fondamentale ainsi qu’un facteur de transformation de la relation client dans tous ses aspects. »

Plus concrètement, Sensei GenAI permet de créer des textes marketings optimisés pour les expériences omnicanal, créant des variantes pour emails, SMS, réseaux sociaux. Elle vient renforcer les capacités de discussion de Dynamic Chat dans Marketo Engage, proposant des réponses pertinentes ou synthétisant les interactions. Dans Adobe Real-Time Customer Data Platform, Sensei GenAI peut créer automatiquement une multitude de segments cibles, conférant une extrême précision aux campagnes de personnalisation déployées auprès de millions de clients. Dans Adobe Journey Optimizer, les entreprises pourront simuler des expériences instantanément sur les canaux en ligne et hors ligne, grâce à des insights en temps réel sur l’offre personnalisée la plus adaptée à chaque consommateur sur tous les points de contact. Avec la fonctionnalité Playbooks, les équipes pourront en outre utiliser des templates prêts à l’emploi pour imaginer et tester différents parcours en langage naturel, écourtant ainsi le délai de déploiement des nouvelles expériences client.

Bref, Adobe se met au goût du jour et surfe sur la vague des IA génératives, vraie révolution de cette année 2023. Et cette intrusion de l’IA générative au cœur des processus de création graphique et des workflows marketing ne fait que débuter !

