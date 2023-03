À peine 24 heures après les annonces de Microsoft autour de l’intégration d’une IA conversationnelle dans sa suite Dynamics 365, Salesforce contre-attaque en annonçant sa propre IA générative : Einstein GPT.

Ne pas se laisser distancer et ne pas laisser Microsoft accaparer la « hype » autour de ChatGPT et des IA génératives… Ce mot d’ordre se répand un peu partout chez les acteurs de la Tech. À croire qu’il y aura bien un avant et un après ChatGPT. L’IA conversationnelle d’OpenAI a surpris tout le monde : les utilisateurs – qui ont été éberlués par l’accessibilité de cette IA mais aussi et surtout par sa faculté à comprendre les questions et à y répondre dans leur langue avec une évidente clarté – mais aussi les experts de l’IA qui n’avaient pas du tout anticipé cette fièvre ChatGPT alors qu’ils cherchaient à améliorer le modèle sous-jacent à ChatGPT, autrement dit GPT-3, qu’ils jugeaient trop immature et dangereux pour le laisser entre toutes les mains.

Quoiqu’il en soit, le succès de ChatGPT a beaucoup contribué à populariser l’idée d’IA conversationnelles pour accompagner le quotidien et aider à améliorer la productivité de certaines tâches fastidieuses et répétitives. Et les acteurs de la Tech n’ont plus de vraies raisons d’attendre pour infiltrer cette technologie au cœur des processus d’entreprise, d’autant que celle-ci ne pose guère de problème d’intégration.

La course à l’invasion des IA génératives au sein des processus d’entreprise et donc des logiciels d’entreprise est lancée. Hier, Microsoft annonçait « Dynamics 365 Copilot », son IA générative basée sur les technologies d’OpenAI intégrée à sa solution « CRM + ERP » afin de soulager les forces de ventes, de support et de marketing de tâches ingrates et répétitives.

De l’IA générative dans Salesforce, du ChatGPT dans Slack

Aujourd’hui c’est Salesforce qui insuffle de l’IA Générative au cœur de sa plateforme Customer 360 et de son CRM. « Einstein GPT » est présentée comme l’évolution logique des IA prédictives et de recommandations « Einstein » présentes depuis 2016 dans l’univers Salesforce. L’idée est d’étendre et donner une nouvelle dimension aux modèles Einstein existants grâce à des interactions plus poussées permises par l’IA générative des modèles LLM (Large Language Models).

Salesforce annonce le lancement de :

– Einstein GPT for Service : pour générer des textes de Questions/Réponses basés sur l’expérience passée du service client. L’IA suggère des réponses que les agents du service client peuvent incorporer aux discussions pour gagner du temps et en efficacité.

– Einstein GPT for Sales : pour automatiser les tâches du cycle de vente comme la rédaction d’e-mails, la planification des réunions, la planification des prochaines interactions client.

– Einstein GPT for Marketing : pour créer du contenu personnalisé et susciter l’engagement des clients et des prospects à travers plusieurs canaux : email, mobile, web et publicité.

– Einstein GPT for Developers : pour améliorer la productivité des développeurs grâce à un assistant capable de générer automatique du code à partir d’interrogation exprimée en langage naturel mais aussi capable de répondre aux questions des développeurs sur l’utilisation de langage de programmation Apex propre à Salesforce.

– Einstein GPT for Slack : pour obtenir des informations clients enrichies par l’IA directement dans Slack, comme des résumés des opportunités de vente et des renseignements détaillés sur les clients.

– ChatGPT for Slack : au-delà de l’intégration de l’IA Einstein dans Slack, Saleforce a signé un partenariat avec OpenAI pour intégrer directement ChatGPT à Slack. Ainsi, au sein des discussions et canaux Slack, il devient possible d’interroger ChatGPT pour lui demander de résumer les conversations que l’on prend en cours ou l’interroger sur un peu n’importe quel sujet pour enrichir les débats et échanges internes.

Différentes fonctionnalités qui démontrent au final la variété des usages professionnels de ces nouvelles IA génératives. Et ce n’est qu’un début…

A LIRE EGALEMENT