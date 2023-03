Réinventer le travail avec l’IA… Tel est le thème d’une conférence virtuelle dédiée à « l’IA au travail » annoncée pour le 16 mars par Microsoft avec Satya Nadella et le patron de la division « Modern Work » en animateurs…

Microsoft est en train de nous jouer un « all-in » dans les IA génératives. Après avoir secoué l’univers du développement avec GitHub CoPilot et les IA de Visual Studio, après avoir pris de cours Google en lançant son IA Bing il y a moins d’un mois, l’éditeur veut désormais nous démontrer comment les IA génératives vont influencer notre travail, les outils collaboratifs (Microsoft 365) et les applications professionnelles (Dynamics 365, Power Apps, Power BI).

L’éditeur annonce une conférence surprise retransmise en Live pour le 16 mars à 17:00, heure française. Une conférence animée par le CEO de Microsoft, Satya Nadella, et par Jared Spataro, le responsable de la division « Modern Work & Business Application » qui regroupe notamment Office 365 et Dynamics 365. Si l’éditeur sort l’artillerie lourde, c’est qu’il a du neuf à nous présenter.

Microsoft devrait notamment revenir sur comment l’IA Bing transforme la recherche, sur l’intégration des IA conversationnelles dans Skype et Teams, sur sa nouvelle IA « Dynamics 365 Copilot » annoncée hier, mais devrait aussi fort probablement dévoiler comment les IA génératives vont transformer les usages au quotidien de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Microsoft Designer et autres outils collaboratifs de Microsoft 365.

Au passage on pourrait également avoir quelques informations supplémentaires sur l’IA Bing que Microsoft ne cesse d’ajuster et peaufiner et qui vient d’être sommairement introduite dans la barre des tâches de Windows 11 avec la mise à jour « February Update » (Moment 2). Cette intégration est pour l’instant plus un raccourci vers le site Bing Chat qu’une véritable infusion de l’IA dans Windows mais ce n’est qu’un premier pas qui en appelle d’autres.

Au final, Microsoft promet que les internautes qui assisteront à l’évènement découvriront « comment l’IA va permettre une toute nouvelle façon de travailler pour chaque personne et chaque organisation ».

Avec une telle accroche, on peut s’attendre à une pléthore de démonstrations.

Pour suivre l’évènement, mémorisez la page suivante dans vos favoris : Reinventing productivity with AI

