Surprise ! Microsoft vient d’officialiser la mise à jour « Moment 2 » de Windows 11 avec plusieurs améliorations ergonomiques et une nouveauté inattendue : l’intégration de l’IA Bing dans la barre des tâches !

On savait la « February Update 2023 » – aussi connue sous le nom de « Moment 2 » – imminente. Microsoft a officialisé hier soir le début du déploiement de cette mise à jour fonctionnelle de Windows 11.

Celle-ci apporte une pléthore de petites améliorations ergonomiques, d’importants changements au volet des Widgets et une surprise gardée jusqu’ici secrète : l’arrivée de l’IA Bing dans la barre des tâches.

Un ChatGPT dans la barre des tâches

Commençons immédiatement par cette surprise qui ne sera pas toutefois pas tout de suite activée sur les PC mais le sera progressivement durant le mois de Mars.

On le sait, Microsoft a lancé il y a deux semaines son nouveau Bing doté d’une IA conversationnelle (dérivée du ChatGPT d’OpenAI) qui joue le rôle de copilote de vos recherches. Après quelques débuts tumultueux, Microsoft a préféré brider son IA (en lui interdisant certains sujets de discussion et en limitant une même session à 6 échanges) pour éviter ses dérapages. Des brides qui lui ont permis de retrouver un niveau de confiance suffisant dans son IA pour autoriser déjà plus d’un million d’internautes à y accéder et envisager une diffusion plus large en intégrant son IA Bing au cœur de… Windows 11 !

Ainsi, la mise à jour de février (appelée Moment 2) intègre un nouveau champ de recherche dans la barre des tâches. Lorsque la fonction sera officiellement activée, ce champ se verra enrichi d’une nouvelle icône Bing permettant de discuter directement avec l’IA pour obtenir des réponses à vos questions. « Nous avons ajouté à la barre des tâches un nouveau champ de saisie pour enrichir Windows 11 des étonnantes capacités de recherche du nouveau Bing, dopé à l’intelligence artificielle. Tous vos besoins de recherche sous Windows y sont ainsi réunis en un seul endroit facile à trouver » explique l’éditeur. Ainsi, les capacités de recherche intelligente mais aussi de résumé, de génération d’emails et textes, ou encore de traduction du nouveau Bing deviennent directement accessibles directement depuis ce champ de recherche dans la barre des tâches. Voilà qui peut s’avérer très pratique. Même si l’IA Bing est encore expérimentale.

Phone Link s’acoquine à l’iPhone

Windows 11 embarque une technologie dénommée « Mobile Connecté » en Français, Phone Link en version originale, qui permet différentes interactions entre le votre PC et votre mobile. Jusqu’ici la technologie fonctionnait surtout avec Android. Dans la nouvelle version de Windows 11, l’iPhone devient lui aussi un complément naturel de Windows. Vous pouvez ainsi accéder aux photos, messages, contacts de votre smartphone sur le PC mais aussi passer des appels depuis Windows via le smartphone ou encore afficher les notifications du smartphone sur le PC.

Les Widgets s’ouvrent aux éditeurs

Cette mise à jour de février 2023 marque aussi d’importantes améliorations pour le volet des Widgets.

Celui-ci dispose désormais d’un mode « Plein écran » pour afficher plus d’informations.

Mais il propose surtout de nouveaux Widgets puisque les partenaires Microsoft y ont désormais accès. Ainsi Xbox, Meta et Spotify disposent désormais de Widgets dédiés pour facilement lancer de nouveaux contenus et piloter sa musique à tout moment.

Le tactile gagne en confort

Microsoft continue d’améliorer les expériences tactiles alors que sa gamme Surface fait largement la promotion des écrans tactiles et que de plus en plus d’ordinateurs portables en sont dotés. De nouvelles gestuelles font leur apparition (pour appeler les Widgets par exemple ou mieux organiser les fenêtres) mais c’est surtout le comportement de barre des tâches qui a été travaillé. En mode « Touch », elle se replie automatiquement pour ne plus afficher que les icônes de notification.

La capture d’écran tourne en vidéo

Jusqu’à présent, l’outil de capture d’écran Snipping Tool accessible par la combinaison de touches Win+Shit+S ne permettait de capturer qu’une image fixe. Désormais, il peut être utilisé pour capturer une séquence vidéo de ce que vous faites à l’écran.

D’autres subtilités

D’autres améliorations attendent l’utilisateur au détour de ses usages de Windows. Par exemple, Notepad (le bloc-notes Windows) s’enrichit désormais d’onglet, Windows 11 sait gérer les nouveaux écrans en « Braille » et reconnaît de nouvelles commandes vocales pour les malvoyants, le panneau système s’enrichit de conseil pour limiter l’impact environnemental de son PC, etc.

Bref, Windows 11 continue d’évoluer avec une volonté de poursuivre les efforts d’uniformisation visuelle des différents éléments du système et de rendre le système plus convivial et productif. Mais les améliorations restent encore très focalisées sur les usages familiaux et personnels et moins autour des usages entreprises alors que ces dernières ne semblent toujours pas convaincues de la nécessité de migrer vers Windows 11.

