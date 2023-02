Dix ans après sa coûteuse acquisition, Microsoft abandonne la marque Yammer au profit de sa nouvelle plateforme en vogue, Viva. Les fonctionnalités de Yammer seront fusionnées au module Viva Engage.

L’arrivée de Teams dans le portfolio Microsoft a profondément infléchi la stratégie de collaboration de Microsoft et rendu en partie caduque certaines des fonctionnalités et des objectifs d’une solution comme Yammer, le réseau social d’entreprise à base de microblogage acquis par l’éditeur en 2012 (pour 1,2 milliards de dollars !) et intégré à Microsoft 365.

Ces derniers temps, l’outil n’était guère plus utilisé que pour diffuser largement à tous les collaborateurs des communications à l’échelle de l’entreprise. Et son avenir semblait compromis. D’autant que Microsoft a lancé une autre plateforme dédiée à l’expérience employée : Microsoft Viva. Et cette plateforme s’est enrichie l’an dernier d’un module « Viva Engage » qui marchait clairement sur les usages de Yammer.

« Engage » est présenté par l’éditeur comme un outil « pour aider les organisations à créer de la cohésion au sein de leurs collaborateurs, à nourrir le sentiment d’appartenance, à encourager le dialogue avec les dirigeants et à mieux tirer parti de l’ensemble des connaissances et ressources de l’entreprise ».

« Engage » était en réalité une évolution des « Yammer Communities » réintégrée dans le portail EX (Employee eXperience) qu’est Microsoft Viva, portail lui-même intégré à Teams.

Au revoir Yammer, bonjour Viva Engage

Poursuivant dans cette logique, Microsoft a officialisé cette semaine l’abandon de la marque Yammer et l’intégration des fonctionnalités au sein de Microsoft Viva Engage. « Dans un monde du travail de plus en plus distribué, l’engagement communautaire est essentiel à la façon dont les gens et les équipes se rassemblent. Il constitue un pilier essentiel de l’expérience des employés. C’est pourquoi l’année dernière nous avons introduit Microsoft Viva Engage, une évolution de l’app Yammer Communities dans Microsoft Teams. Nous avons entendu vos commentaires sur cette première étape et, dans l’année à venir, l’ensemble de Yammer deviendra Viva Engage, retirant ainsi la marque Yammer du paysage », explique Seth Patton, directeur général de Microsoft 365.

Le premier changement sera visible dès le mois prochain avec la disparition de la marque Yammer dans Outlook (au profit de Viva Communities) et le remplacement de l’application mobile Yammer sur iOS et Android par une application Viva Engage.

Ensuite, Microsoft va « continuer à développer au sein de Viva Engage de nouvelles fonctionnalités qui concrétisent le pouvoir des communautés, des communications d’entreprise à l’échelle de l’organisation et du partage des connaissances » ajoute Seth Patton.

Ce changement de nom et la nouvelle dynamique de développement qui l’accompagne vise à créer une expérience unifiée de Viva Engage sur le Web, sur les mobiles et sur d’autres terminaux, et apporter davantage de cohérence aux utilisateurs de Yammer et de Viva.

Dans le billet de Blog annonçant ce changement stratégique, Microsoft profite de l’occasion pour annoncer plusieurs nouvelles fonctionnalités enrichissant son module Microsoft Viva (certaines ayant déjà été présentées l’an dernier à l’occasion de Microsoft Ingnite).

– Viva Leadership Corner est un espace dédié à la connexion entre les dirigeants d’une organisation et leurs collaborateurs ainsi qu’aux discussions sur la culture d’entreprise. Ce tableau de bord intuitif permet notamment à la direction de prendre le pouls de ses équipes et de favoriser le dialogue.

– Viva Ask Me Anything (AMA) est une fonctionnalité qui se greffe au tableau de bord du Leadership Corner et espère moderniser l’expérience des réunions classiques en stimulant l’engagement. Le principe : les participants de la réunion peuvent poser toutes leurs questions en amont de l’évènement, voter pour celles de leurs collègues et obtenir directement des réponses de leurs dirigeants. Un moyen pour les collaborateurs de faire passer leurs messages à la direction et une façon pour cette dernière de prêter l’oreille aux préoccupations de leurs collaborateurs (et d’y répondre éventuellement).

– Answers in Viva est un nouvel onglet du portail Viva Engage qui s’appuie sur Viva Topics (le module d’organisation des différents contenus d’une organisation autour de rubriques et fiches thématiques) mais exploite une IA pour faire correspondre les questions des collaborateurs avec les réponses déjà disponibles (ou les mettre en relation avec un expert interne du sujet).

– Enfin, Viva Engage va s’enrichir prochainement de nouveaux outils d’analyse, afin de mieux comprendre et mesurer l’engagement des collaborateurs et ainsi déterminer la couverture et la participation au fil du temps des collaborateurs aux sujets exposés par leurs dirigeants.

Microsoft se veut rassurant pour les actuels utilisateurs de Yammer et indique qu’aucune fonctionnalité ne sera supprimée et que les politiques de gestion et de modération seront transférées automatiquement dans Viva Engage.

