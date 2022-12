L’annonce par Microsoft de nouvelles fonctionnalités pour Yammer via Viva Engage invite à revenir à une utilisation de l’outil jusqu’alors pris en déroute par l’adoption massive de Teams. De ces nouveautés, on note l’ajout de la fonctionnalité « Stories », bien connue et entraînant une génération de contenus massifs sur les réseaux sociaux classiques. Mais est-ce une fonctionnalité utile dans les modèles d’entreprises Françaises ?

Dans l’univers du Digital Workplace, les outils à dispositions des collaborateurs permettant de toujours mieux collaborer sont multiples et souvent en concurrence entre eux. Cette tendance aux écosystèmes toujours plus riches divise. En effet, les différents outils additionnés peuvent créer une complexité sûrement inutile.

Dans notre cas, pourquoi les nouveautés autour de Yammer ne sont pas toujours perçues comme des innovations ? Cette question se pose dans le rapport à un modèle d’entreprise obsolescentes ou peu enclin au changement. Les collaborateurs ayant le plus d’ancienneté par exemple ont des décennies d’habitudes qu’il n’est pas simple de faire évoluer ! Il s’agit d’un sujet complexe et propre à la France.

Certains modèles d’entreprises françaises pourraient, en toute finalité, ne pas avoir d’intérêt particulier à adopter tout ce large écosystème, lorsque ces modèles reposent sur une communication verticale. En effet, les nouveaux outils de communication interne comme Yammer proposent des solutions de moins en moins verticales offrant une transversalité qui, selon les détracteurs, peut nuire aux méthodes de management verticales et au contrôle de la communication interne.

De plus, l’arrivée de nouveautés peut entraîner une résistance pour l’organisation qui, si elle est mal gérée, peut devenir un poids pour les collaborateurs. Il faut savoir répondre à de multiples questions pouvant apparaître dans ces moments clefs, telles que « Quelle est la différence avec notre intranet ? » ou encore « Nous utilisons déjà Teams pour toutes communication, quel est l’intérêt ? »

On compte de nombreuses interrogations légitimes à propos des évolutions des modèles d’entreprises et des moyens d’adaptation aux nouveautés. L’illustration récente des dispositifs mis en place durant la pandémie est un indicateur. Nous ne travaillons plus comme avant. Nous sommes encore en pleine évolution, avec l’adoption de manière fulgurante d’une communication adaptée au télétravail et plus transverse que jamais.

Yammer adopte la tendance des stories

Les « stories » Yammer ne sont pas une nouveauté sur le net. Cette fonctionnalité est très largement utilisée dans le milieu des réseaux sociaux. Un petit tour sur l’un d’entre eux, nous permet d’observer que sans aucune formation, les utilisateurs, tous âges confondus postent et diffusent du contenu. Ce n’est pas une question d’âge, mais bien de culture numérique. Cette nouvelle fonctionnalité dans notre écosystème, garantie une prise en main rapide. La maîtrise des interfaces des réseaux sociaux est déjà très installée.

Afin de toujours mieux répondre aux besoins des utilisateurs, cette fonctionnalité sera accessible via l’outils Teams. L’application centralise les outils, entraînant une diminution du temps de recherche pour avoir l’information et d’éviter de se demander où se trouve un document. L’intranet, les documents, les conversations, les réunions ainsi que les divers outils tiers y sont accessibles plus simplement et intuitivement.

Quant à la fracture économico-générationnelle, elle tend à s’effacer progressivement. En effet, la pré-acquisition de la maîtrise de ces outils est de plus en plus répandue, peu importe la génération. Aussi, une entreprise voulant améliorer l’horizontalité de sa communication interne a tout intérêt à exploiter ces fonctionnalités, grâce à une prise en main facile.

Enfin, les réseaux sociaux d’entreprises permettent aussi de canaliser la communication des collaborateurs. On observe de moins en moins d’éléments de communication interne sur les réseaux sociaux personnels. Cette centralisation couplée à une pré-adoption des collaborateurs ne viendra qu’enrichir l’exploitation et l’évolution des communications dans l’écosystème Digital Workplace de l’entreprise. Ceci permettrait-il de générer une culture d’entreprise de qualité tant recherché par cette nouvelle génération ?

___________________



Par Marie Pade, Consultante Technico fonctionnelle Confirmée

et Julie Ecolivet, Consultante Modern Workplace Confirmée chez Expertime

À lire également :