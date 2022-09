Microsoft a annoncé hier soir toute une flopée de nouveaux modules et fonctionnalités pour sa nouvelle plateforme vedette « Microsoft Viva » qui connaît un énorme succès à l’heure où les entreprises essayent de soigner les expériences employés et retenir des talents qui ont des envies de départ.

Hazard des calendriers ou maladresse de l’équipe Windows ? Alors que la division Office tenait une conférence pour promouvoir plusieurs nouveautés autour du travail hybride et de Microsoft Viva, la division Surface leur volait la vedette en annonçant sa prochaine conférence pour le 12 octobre. De quoi détourner l’attention des médias des annonces Viva alors que ce rendez-vous Surface coïncidera avec un « Moment » Windows 11 mais célébrera surtout les 10 ans de la gamme. Et on attend pour cet anniversaire quelques surprises.

Quoiqu’il en soit, Microsoft a bien annoncé parallèlement plusieurs nouveautés autour de sa plateforme de gestion de l’expérience employé (EX – Employee Experience), Microsoft Viva. La plupart de ces nouveautés se focalisent sur les rapports entre les managers et leurs équipes avec une volonté, permettre une remontée des satisfactions et insatisfactions des collaborateurs alors que les équipes sont de plus en plus hybrides et réparties, et s’assurer que tous les collaborateurs aient bien les messages et directives de leurs managers.

Plusieurs nouveaux modules vont ainsi venir enrichir la plateforme EX de Microsoft dans les prochaines semaines :

Viva Pulse informe managers et chefs d’équipe sur l’expérience de leur équipe au travers de retours réguliers et confidentiels. « Viva Pulse utilise des modèles intelligents et des questions fondées sur la recherche pour aider les managers à identifier ce qui fonctionne bien et les points sur lesquels ils doivent se concentrer, et propose également des suggestions d’apprentissage et d’actions pour répondre aux besoins de l’équipe » explique Microsoft.

Viva Amplify permet aux dirigeants d’atteindre les employés là où ils se trouvent avec cohérence et impact. L’application centralise les campagnes de communication, offre des conseils de rédaction pour améliorer la résonance du message, permet la publication sur plusieurs canaux et groupes de distribution dans Microsoft 365, et fournit des mesures d’amélioration.

Answers in Viva est une nouvelle fonctionnalité dopée à l’IA pour aider les collaborateurs à rapidement trouver des réponses à leurs questions ou entrer en contact avec des experts au sein de l’organisation. L’objectif est de fluidifier le partage des savoirs et mettre les connaissances collectives au service de tous.

People in Viva s’appuie là encore sur de l’IA pour créer des fiches de profil riches contenant des détails sur les intérêts, les connaissances et les objectifs de l’équipe d’un employé, afin d’aider les collègues à découvrir facilement des connexions, des experts et des idées dans toute l’organisation.

Le Coin du leadership vient enrichir le module Viva Engage (gestion de communautés numériques). Ce nouvel espace virtuel invite les employés à interagir directement avec les dirigeants, à partager leurs idées et leurs points de vue, à participer aux initiatives de l’organisation, etc.

Enfin Microsoft a rappelé que le module Viva Sales, la première application d’expériences basées sur les rôles, sera officiellement disponible le 3 octobre. Viva Sales est un module focalisé sur l’expérience des vendeurs. Il réunit le CRM d’un vendeur avec Microsoft 365 et Teams pour fournir une expérience de vente plus rationalisée et alimentée par l’IA – directement dans les outils qu’ils utilisent tous les jours pour se connecter avec les clients et conclure des affaires.

Découvrez toutes ces nouveautés en vidéo :

