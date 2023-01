Quelques heures avant de dévoiler ses très attendus résultats financiers pour le dernier trimestre, Microsoft confirme avoir renouvelé son partenariat avec OpenAI, l’éditeur de Dall-E et ChatGPT pour plusieurs milliards de dollars.

La semaine dernière, nous relations une rumeur selon laquelle Microsoft serait prêt à investir jusqu’à 10 milliards de dollars dans OpenAI pour renouveler son partenariat avec l’éditeur des IA les plus populaires du moment à commencer par ChatGPT.

À quelques heures de dévoiler les résultats financiers de son second trimestre fiscal 2023 (correspondant au dernier trimestre calendaire 2022) ce soir après la fermeture de Wall Street – des résultats très attendus par les observateurs pour donner le pouls de la Tech – Microsoft fait monter la température ambiante en confirmant avoir renouvelé et intensifié son partenariat avec OpenAI.

Un premier partenariat d’un milliard de dollars avait été signé en 2019 entre les deux entreprises.

Ce nouveau partenariat « étend notre collaboration dans le domaine du supercalculateur et de la recherche en matière d’IA et permet à chacun d’entre nous de commercialiser de manière indépendante les technologies d’IA avancées qui en résultent » explique Microsoft dans son communiqué.

Ce partenariat repose principalement sur 3 piliers :

1/ Il fait d’Azure le fournisseur Cloud exclusif d’OpenAI. Ainsi OpenAI exploite les infrastructures Azure pour tous ses projets de recherche mais aussi pour héberger et commercialiser les API de ses IA (Microsoft étant libre de commercialiser des API vers les IA d’OpenAI de son côté au travers d’Azure OpenAI Services).

2/ Microsoft va continuer de construire les HPC nécessaires aux innovations d’OpenAI. Depuis 2019, pour servir les besoins d’OpenAI mais aussi d’autres acteurs de l’IA dont Meta, Microsoft assemble dans son Cloud des supercalculateurs qui figurent dans le Top 25 du classement TOP500.org. Selon les termes de ce nouveau partenariat, Microsoft va encore augmenter ses investissements dans le développement et le déploiement de supercalculateurs spécialisés afin d’accélérer « la recherche indépendante et révolutionnaire d’OpenAI en matière d’IA ». Des infrastructures IA de pointe qui pourront aussi bénéficier à d’autres clients Microsoft.

3/ Proposer de nouvelles expériences boostées à l’IA. Ce partenariat confirme également que Microsoft va bien déployer les modèles d’OpenAI dans ses produits grand public et d’entreprise et introduira de nouvelles catégories d’expériences numériques basées sur la technologie d’OpenAI. Rappelons que plusieurs rumeurs circulaient ces dernières semaines autour de l’intégration de ChatGPT à Bing, à Word et à d’autres produits Microsoft. En outre, rappelons que l’IA GitHub Copilot s’appuie sur Codex d’OpenAI et que le nouveau Microsoft Designer exploite les capacités créatives de Dall-E d’OpenAI.

« Nous avons formé notre partenariat avec OpenAI autour d’une ambition commune de faire progresser de manière responsable la recherche de pointe sur l’IA et de démocratiser l’IA en tant que nouvelle plateforme technologique », rappelle Satya Nadella, président et CEO de Microsoft. « Dans cette nouvelle phase de notre partenariat, les développeurs et les organisations de tous les secteurs d’activité auront accès aux meilleures infrastructures, modèles et chaînes d’outils d’IA avec Azure pour créer et exécuter leurs applications. »

Microsoft n’a en revanche pas indiqué les conditions financières ni la durée de ce partenariat. Ces informations seront peut-être précisées cette nuit à l’annonce des résultats financiers du dernier trimestre. La rumeur de ces dernières semaines évoquaient un investissement dans OpenAI à hauteur de 10 milliards de dollars…

