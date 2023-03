Simplifier le quotidien des travailleurs, réduire le poids des tâches répétitives, suggérer des idées et de nouvelles approches, raccourcir les temps de rédaction des emails, aider à la vente… La nouvelle IA « Copilot » de Dynamics 365 s’infiltre dans tous les modules de la suite applicative et veut transformer le quotidien des agents de support ou vente et des responsables marketing.

Grâce à son partenariat avec OpenAI, Microsoft a pris de l’avance sur ses concurrents pour intégrer les IA génératives au cœur de ses services. Et l’éditeur enfonce encore un peu plus le clou, en intégrant de telles IA au cœur de sa suite applicative professionnelle Dynamics 365.

Décidément, Microsoft fait feu de tout bois sur l’IA en ce moment. En quelques semaines, l’éditeur a intensifié l’IA de GitHub Copilot, a lancé son IA Bing (un ChatGPT orienté sur la recherche Web), a introduit cette IA conversationnelle dans Skype et dans la barre des tâches de Windows 11. Battant le fer pendant qu’il est chaud, l’éditeur a annoncé hier l’introduction d’une IA générative au cœur de sa suite Dynamics 365.

« Nous avons maintenant atteint le point où la technologie IA peut permettre de transformer les expériences de nos clients » explique Charles Lamanna, responsable Business Apps chez Microsoft à nos confrères de TechCrunch.

Hier soir, par une série de billets de blog, Microsoft a annoncé le lancement de « Microsoft Dynamics 365 Copilot », sa nouvelle IA générative intégrée au cœur de sa suite applicative qui combine ERP, CRM, Marketing, Service Client et Gestion de la Supply Chain. Objectif, exploiter le potentiel des nouvelles IA génératives (comme ChatGPT et IA Bing) pour réduire les tâches répétitives, améliorer la relation client, apporter de l’aide contextuelle aux différentes fonctions métiers.

De l’IA générative au coeur des processus métier

Dynamics 365 Copilot s’appuie sur les capacités linguistiques des modèles LLM (Large Language Model) d’OpenAI – tels que GPT-3 et ChatGPT – et sur la richesse informationnelle des sources d’information de l’entreprise (et notamment les données CRM et ERP) pour apporter des analyses et générer des réponses dans une multitude de situations afin de simplifier la vie des agents et commerciaux.

Ainsi dans « Dynamics 365 Sales » (tout comme dans Viva Sales), l’IA Copilot génère automatiquement des résumés des conversations Teams et écrit automatiquement des emails de réponses aux clients.

Dans « Dynamics 365 Customer Service », Copilot suggère des réponses contextualisées aux agents en discussion par Chat ou Email avec les clients.

Dans « Dynamics 365 Customer Insights », Copilot aide les responsables marketing à segmenter la clientèle en fonction des contextes des campagnes, à obtenir des suggestions sur des segments non envisagés jusque là, à gérer des calculs complexes et détecter les clients correspondant à un profil spécifique.

Dans « Dynamics 365 Marketing », les « marketeux » peuvent interroger les bases en langage naturel avec leur propre mot pour créer des segments et sélectionner des profils ou pour obtenir des suggestions de rédaction à leur campagne d’emailing (Copilot s’appuyant sur les emails de l’organisation, les sujets clés, et différentes sources Internet afin de proposer des idées plus pertinentes).

Dans « Dynamics 365 Business Central », Copilot rationalise la création des listes de produits destinés au commerce en ligne et génère des fiches descriptives de produits (en adoptant le ton souhaité par l’entreprise).

Dans « Microsoft Supply Chain Center », Copilot signale de manière proactive les problèmes externes liés à la météo, à la géographie, aux finances et qui peuvent avoir un impact sur la chaîne d’approvisionnement. Copilot génère également les emails pour alerter les partenaires concernés et atténuer les perturbations potentielles.

Enfin, l’IA vient également booster le potentiel conversationnel des Power Virtual Agents (une fonctionnalité de la gamme Microsoft Power qui permet de créer des Bots interactifs à insérer sur les sites Web).

Le futur du travail, c’est aujourd’hui

Il sera particulièrement intéressant de voir comment tout ceci se concrétise au quotidien, comment l’IA aide à briser les silos, les gains de temps engendrés et la variété des suggestions générées (sans variété, les clients se lasseront vite des textes générés par l’IA). Mais avec Copilot, Microsoft profite une nouvelle fois de son partenariat avec OpenAI pour reprendre la main sur la concurrence et prendre une longueur d’avance.

Bien évidemment Microsoft rappelle parallèlement que tous ces outils sont là pour aider l’humain et non le remplacer d’autant que l’IA peut manquer de fiabilité ou de créativité et que le contrôle et la supervision par l’humain demeurent totalement indispensables.

Quoiqu’il en soit, les IA génératives sont en train de marquer l’année 2023 qui pourrait bien rester dans les livres d’histoire comme l’année où l’IA s’est véritablement infiltré dans les entreprises. De telles IA vont faire leur apparition un peu partout et préfigurent un environnement de travail remodelé à la productivité réinventée. Microsoft devrait d’ailleurs en faire la démonstration à l’occasion d’une conférence retransmise en Live sur Internet le 16 mars et dans laquelle elle reviendra très probablement sur Dynamics 365 Copilot mais dévoilera aussi très probablement l’intégration de telles IA génératives au cœur de Microsoft 365 (autrement dit la suite Office).

Microsoft propose une petite vidéo mettant Dynamics 365 Copilot en action :

 <

À lire également :